Cuánto cuesta la selección de Argentina vs la de Suiza: la diferencia entre ambas plantillas

Argentina y Suiza protagonizarán las emociones de un encuentro que corresponde a la instancia de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y que se estará realizando en el Estadio Kansas City. Contemplando este asunto, ¿Cuál es el valor de sus plantillas?

En información suministrada por Transfermarkt, sitio especializado en fichajes de jugadores, remarca el elevado costo que tiene el plantel sudamericano. Según detalla el portal, el valor sería cercano a los 807 millones de euros en un equipo en donde sobresale la presencia de Lionel Messi.

Vale la pena mencionar que en esta selección los contratos de Nico Paz, Julián Álvaez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez son de los más elevados y codiciados por los principales equipos del planeta.

Los europeos, entre tanto, tendrían un equipo que vale en el mercado 332.50 millones de euros. Se debe mencionar que en el conjunto dirigido por Murat Yakin sobresalen los valores del arquero Gregor Kobel, Denis Zakaria, Johan Manzambi y Dan Ndoye.

¿Cuáles son las probables alineaciones del partido entre Argentina y Suiza?

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

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¿Qué dijo Scaloni sobre una presunta ayuda en el Mundial?

En conferencia de prensa, el entrenador argentino se tomó el tiempo para responder las diferentes críticas que se han realizado ante supuestos favorecimientos que estaría recibiendo la actual campeona del mundo.

"En el curso que da la FIFA nos mostraron imágenes y se cumplió a rajatabla. Con el VAR es muy difícil que te ayuden. Si te pisan el pie, poco o apenitas, es foul. No hay otra lectura", dijo.

Además señaló:m "Desde que tengo uso de razón siempre Argentina es buscada. Es porque anima siempre los torneos", puntualizó el timonel que buscará la clasificación a la siguiente instancia de la justa orbital.