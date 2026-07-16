Messi fue contundente sobre la victoria ante Inglaterra: “A este equipo nadie le ha regalado nada”

La Selección Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del futbol mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y consiguió el boleto a una nueva final mundialista tras una remontada emocionante en los minutos finales.

El conjunto inglés se había puesto en ventaja gracias a un gol de Anthony Gordon, pero la Albiceleste reaccionó cuando más lo necesitaba. Enzo Fernández marcó el empate a los 40 minutos del segundo tiempo y Lautaro Martínez selló el triunfo en tiempo de descuento tras una asistencia de Lionel Messi, desatando la locura de los aficionados argentinos.

🗣️ Messi: "Duela a quien le duela y digan lo que digan, a este grupo nadie le ha regalado nada."



EL CHISTE DEL MUNDIAL 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xYOwIstJKh — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 16, 2026

Lionel Messi dejó un mensaje que recorrió el mundo

Luego de la clasificación a la final, el capitán argentino habló sobre el presente del equipo y respondió a quienes cuestionan los logros de la Albiceleste. Sus palabras rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

"Venimos de ser campeones del mundo y de ser los mejores durante los últimos cuatro años. Lo demostramos una vez más en la cancha. Duela a quien le duela y digan lo que digan, a este grupo nadie le regala nada". La declaración fue interpretada como una defensa del trabajo realizado por el plantel argentino durante los últimos años, período en el que conquistó la Copa Mundial, títulos continentales y volvió a instalarse entre las mejores selecciones del planeta.

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Con la victoria frente a Inglaterra, Argentina disputará una nueva final de la Copa Mundial de la FIFA y mantiene viva la ilusión de sumar otra estrella a su historia. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar personalidad en un partido de máxima exigencia y ratificó la fortaleza de un grupo que, liderado por Messi, sigue protagonizando capítulos memorables en el fútbol internacional.

Ahora, la Albiceleste buscará cerrar su participación en el torneo con un nuevo campeonato que podría convertirse en uno de los mayores logros de su generación dorada.

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