Messi marcó de tiro libre y logró lo que ningún otro jugador pudo conseguir en la historia de los Mundiales

Lionel Messi sigue desafiando la lógica del tiempo y de la estadística. Con su espectacular gol de tiro libre ante Jordania en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el capitán de la Selección Argentina ha establecido un registro sin precedentes en la historia de los Mundiales: es el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de la competición.

La extraordinaria seguidilla goleadora del astro rosarino comenzó en el Mundial de Qatar 2022, específicamente el 3 de diciembre ante Australia. Desde aquel encuentro, Messi no ha dejado de perforar las redes rivales en cada presentación mundialista, superando instancias decisivas, la final en Medio Oriente y extendiendo su marca durante la actual edición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



A continuación, detallamos todos los goles anotados de manera consecutiva en la Selección Argentina:

Australia: 1 gol (octavos de final - 3 de diciembre de 2022)

Países Bajos: 1 gol (cuartos de final - 9 de diciembre de 2022)

Croacia: 1 gol (semifinal - 13 de diciembre de 2022)

Francia: 2 goles (final - 18 de diciembre de 2022)

Argelia: 3 goles (fase de grupos - 16 de junio de 2026)

Austria: 2 goles (fase de grupos - 22 de junio de 2026)

Jordania: 1 gol (fase de grupos - 27 de junio de 2026)



Messi y algunos récords que agigantan su leyenda

A sus 39 años, La Pulga no solo se destaca por su capacidad goleadora, sino por consolidar una trayectoria que ya es considerada la más completa en la historia del fútbol:



Futbolista con más partidos ganados: Lleva 19 victorias en Mundiales, dos más que el teutón Miroslav Klose .

Lleva 19 victorias en Mundiales, dos más que el teutón . Máximo goleador en Mundiales: En la coriente edición superó al alemán Miroslav Klose .

En la coriente edición superó al alemán . Más partidos disputados: En este asterisco superó al alemán Lothar Matthäus y al italiano Paolo Maldini.

Este nuevo hito, logrado con una ejecución magistral de tiro libre, subraya la vigencia de un jugador que, partido a partido, continúa reescribiendo los libros de historia del balompié mundial.