Messi marcó de tiro libre y logró lo que ningún otro jugador pudo conseguir en la historia de los Mundiales
La Pulga marcó para Argentina en el triunfo ante Jordania y sigue haciendo historia
Lionel Messi sigue desafiando la lógica del tiempo y de la estadística. Con su espectacular gol de tiro libre ante Jordania en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el capitán de la Selección Argentina ha establecido un registro sin precedentes en la historia de los Mundiales: es el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de la competición.
La extraordinaria seguidilla goleadora del astro rosarino comenzó en el Mundial de Qatar 2022, específicamente el 3 de diciembre ante Australia. Desde aquel encuentro, Messi no ha dejado de perforar las redes rivales en cada presentación mundialista, superando instancias decisivas, la final en Medio Oriente y extendiendo su marca durante la actual edición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.
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A continuación, detallamos todos los goles anotados de manera consecutiva en la Selección Argentina:
- Australia: 1 gol (octavos de final - 3 de diciembre de 2022)
- Países Bajos: 1 gol (cuartos de final - 9 de diciembre de 2022)
- Croacia: 1 gol (semifinal - 13 de diciembre de 2022)
- Francia: 2 goles (final - 18 de diciembre de 2022)
- Argelia: 3 goles (fase de grupos - 16 de junio de 2026)
- Austria: 2 goles (fase de grupos - 22 de junio de 2026)
- Jordania: 1 gol (fase de grupos - 27 de junio de 2026)
Messi y algunos récords que agigantan su leyenda
A sus 39 años, La Pulga no solo se destaca por su capacidad goleadora, sino por consolidar una trayectoria que ya es considerada la más completa en la historia del fútbol:
- Futbolista con más partidos ganados: Lleva 19 victorias en Mundiales, dos más que el teutón Miroslav Klose.
- Máximo goleador en Mundiales: En la coriente edición superó al alemán Miroslav Klose.
- Más partidos disputados: En este asterisco superó al alemán Lothar Matthäus y al italiano Paolo Maldini.
Este nuevo hito, logrado con una ejecución magistral de tiro libre, subraya la vigencia de un jugador que, partido a partido, continúa reescribiendo los libros de historia del balompié mundial.