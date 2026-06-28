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Messi marcó de tiro libre y logró lo que ningún otro jugador pudo conseguir en la historia de los Mundiales

La Pulga marcó para Argentina en el triunfo ante Jordania y sigue haciendo historia

Lionel Messi
Lionel Messi celebra su gol de tiro libre|Conmebol

Escrito por: Leonardo Schwarz - DR

Lionel Messi sigue desafiando la lógica del tiempo y de la estadística. Con su espectacular gol de tiro libre ante Jordania en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el capitán de la Selección Argentina ha establecido un registro sin precedentes en la historia de los Mundiales: es el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de la competición.

La extraordinaria seguidilla goleadora del astro rosarino comenzó en el Mundial de Qatar 2022, específicamente el 3 de diciembre ante Australia. Desde aquel encuentro, Messi no ha dejado de perforar las redes rivales en cada presentación mundialista, superando instancias decisivas, la final en Medio Oriente y extendiendo su marca durante la actual edición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

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Lionel Messi, Selección Argentina

A continuación, detallamos todos los goles anotados de manera consecutiva en la Selección Argentina:

  • Australia: 1 gol (octavos de final - 3 de diciembre de 2022)
  • Países Bajos: 1 gol (cuartos de final - 9 de diciembre de 2022)
  • Croacia: 1 gol (semifinal - 13 de diciembre de 2022)
  • Francia: 2 goles (final - 18 de diciembre de 2022)
  • Argelia: 3 goles (fase de grupos - 16 de junio de 2026)
  • Austria: 2 goles (fase de grupos - 22 de junio de 2026)
  • Jordania: 1 gol (fase de grupos - 27 de junio de 2026)

Messi y algunos récords que agigantan su leyenda

A sus 39 años, La Pulga no solo se destaca por su capacidad goleadora, sino por consolidar una trayectoria que ya es considerada la más completa en la historia del fútbol:

  • Futbolista con más partidos ganados: Lleva 19 victorias en Mundiales, dos más que el teutón Miroslav Klose.
  • Máximo goleador en Mundiales: En la coriente edición superó al alemán Miroslav Klose.
  • Más partidos disputados: En este asterisco superó al alemán Lothar Matthäus y al italiano Paolo Maldini.

Este nuevo hito, logrado con una ejecución magistral de tiro libre, subraya la vigencia de un jugador que, partido a partido, continúa reescribiendo los libros de historia del balompié mundial.

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