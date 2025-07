¡Messi temería jugar contra la Liga BBVA MX! El argentino no disputaría el MLS All-Star Game 2025

El próximo miércoles 23 de julio del 2025, se disputa el MLS All-Star Game 2025 ante la Liga BBVA MX. El encuentro reúne a las mejores estrellas

de ambas ligas como: Lionel Messi, Jorbi Alba, Hirving Lozano, Denis Bouanga, Kevin Mier, Sergio Ramos, James Rodríguez, Juan Brunetta, Alexis Vega, Paulinho, etc.

Aunque, en las últimas horas diferentes medios en Estados Unidos han señalado que Lionel Messi no participaría en el encuentro. Hasta el momento, la MLS o Lionel Messi ha confirmado su participación para el partido.

De acuerdo con el medio World Soccer Talk, ni siquiera el entrenador de Austin FC, Nicolás Estévez —quien dirigirá al equipo de las estrellas de la MLS— sabe si contará con Messi: “Yo simplemente entreno y gestiono a los jugadores que me asignan; creo que esa es una pregunta más para los organizadores. Ojalá venga, porque tener aquí al mejor jugador de la historia es muy importante para todos. Pero sí, tengo esperanza; siempre soy optimista y, por qué no, espero que esté con nosotros”.

Se desconoce el motivo por el que Messi no jugaría el partido, algunos medios han especulado que es para evitar mayor carga de juegos y evitar la posibilidad de una lesión.

En caso de que Lionel Messi decida no jugar el MLS ALL-Star Game, tendría una sanción. Toda ausencia para este juego sin una justificación médica, será sancionada con un partido de suspensión en la liga local. Por lo que, Messi no podría ser considerado por Javier Mascherano para el próximo duelo de liga que es ante el Cincinnati.

🚨BREAKING: Lionel Messi could be SUSPENDED for 1 MLS game if he refuses to participate in the MLS All-Star Game. ⚠️ @MLS still believes Messi will at least be present tomorrow. Nothing is confirmed yet. ⏳ pic.twitter.com/UG6O6SNRsz

— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) July 22, 2025