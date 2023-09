Messi sobre su etapa en Francia: No estuve bien en PSG

Lionel Messi le concedió una entrevista relajada al comediante argentino Migue Granados en su nueva casa de Miami, en ella habló de temas tan diversos como la familia, los planes a futuro y su etapa con el París Saint-Germain. El astro rosarino de 36 años no se guardó nada al hablar sobre su estadía en la ciudad de la Luz.

“París no fue como esperaba pero las cosas pasan por algo. Si bien no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Tenía que ser así [...] Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento”, dijo el delantero sobre su paso por la capital francesa. Reconoció que con Kylian Mbappé y el resto de jugadores galos nunca existieron rencillas tras la final de Qatar 2022, sin embargo, el público en general parece no haberse conciliado con la idea de tener al ‘enemigo’ en casa.

Hacia los meses finales de su contrato con el PSG, Messi era abucheado por un gran sector de la afición parisina, sobre todo cuando se acercada a cobrar los tiros de esquina. Levantar la Copa del Mundo ante Francia en diciembre del año pasado colaboró a marchitar todavía más la relación.

Sin embargo, confesó sentirse tranquilo con la decisión de llevar su futbol a tierras americanas, misma que tomó con la idea de “descomprimir un poco después de tantos años de carrera”. Aunque intenta desarrollar sus talentos al máximo, sabe que ya no es el de hace 10 o 15 temporadas.

“Yo no me doy cuenta si estoy bajando el nivel, yo me paro y juego como siempre. Pero hay una realidad, tengo más años, mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”, confesó el campeón del mundo y siete veces Balón de Oro. ‘La Pulga’ ha marcado 11 goles vistiendo la playera rosa del Inter de Miami.

🗣️Leo Messi: “Mis hijos siempre me recuerdan cuando juega el Barça y se alegran mucho cuando gana. Quiero que crezcan y se eduquen con los valores del club”. #FCBarcelona pic.twitter.com/UqMc6gV7sL — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 21, 2023

El máximo goleador en la historia del Barcelona también habló sobre la posibilidad de tener un hijo más, de preferencia una “nena”, y dijo no estar seguro de llegar al Mundial 2026. Incluso confesó que su mejor amigo es el primo de su esposa Antonela, quien se la presentó hace mucho tiempo.

Messi sale lesionado de partido contra Toronto FC

Aunque el Inter de Miami goleó al Toronto FC 4-0 en casa, las lesiones a Lionel Messi y Jordi Alba generaron preocupación entre la afición. El argentino abandonó el campo a los 37 minutos, cuando el partido permanecía empatado a cero. Ambos futbolistas acarreaban fatiga muscular y serán evaluados en los días siguientes.

