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¿Messi y Lewandowski? Memes tiemblan por grupo de México en Qatar 2022

Los grupos de Qatar 2022 ya están definidos y México conoce a sus rivales para el Mundial, donde Robert Lewandowski y Lionel Messi estarán en el camino

Memes mexico mundial qatar 2022.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales para Qatar 2022 y pese a la ‘cadena de oración’ que hizo la afición para que nos tocara un grupo ‘accesible’, todo le salió al revés, pues los rivales en turno serán Robert Lewandowski y Lionel Messi.

Los memes invadieron las redes sociales luego de que México fue ubicado en el Grupo C, pues en los Mundiales no tenemos muy buenos recuerdos de Argentina, como en Alemania 2006 donde nos echaron en Octavos de Final.

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Si bien sabíamos que estar en un ‘buen grupo’ era algo complicado, tener a dos de los mejores jugadores del mundo como rivales es para tener mucho cuidado, ya que aunque hay buenos elementos para detenerlos, en un momento de inspiración pueden cambiar el encuentro.

La afición se manifestó en redes sociales y expresaron algo de ‘miedo’, pues hay tensión sobre cómo se les va a jugar a ambos, ya que con lo mostrado en el Octagonal Final, ‘podríamos no tener vida’.

“Bueno, todavía no empieza el mundial y ya vamos perdiendo”, “ojalá que Messi se lesione en octubre y reaparezca en noviembre”, “cómo ven si mejor nos damos por vencidos de una vez y evitamos que nos ganen”, “aquí lo bueno va a ser si llegamos con vida contra Arabia”, fueron algunos de los comentarios en internet.

La ‘buena noticia’ de México, o al menos así lo cree la afición, es que en el mismo sector está Arabia Saudita, equipo que en el papel parece ser el ‘más débil’, pero como siempre no se deben confiar, pues hacerlo podría costarles una eliminación temprana.

Guillermo Ochoa Johan Vásquez César Montes Chucky Lozano Raúl Jiménez Selección Mexicana
|MEXSPORT

El debut de la Selección Mexicana será el próximo 22 de noviembre cuando debute ante la Polonia de Robert Lewandowski, donde posteriormente se medirá a Argentina y Messi el día 26, para finalmente cerrar ante Arabia Saudita el 30 del mismo mes. ¿Cuántos puntos lograremos?

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