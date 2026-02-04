Este es el pequeño equipo de Argentina que haría volver a Messi a las ligas locales: quieren que juegue en donde nació

Lionel Messi podría jugar en el futbol argentino por primera vez en su carrera a nivel profesional. Si bien es cierto que se encuentra cómodo en Inter Miami , desde Argentina aún tienen el sueño de que el legendario futbolista esté presente en la Liga Profesional. Para ello, Newell’s Old Boys de Rosario está elaborando un proyecto tentativo para que el astro argentino juegue en el equipo de su niñez.

Según Juan Manuel Medina, vicepresidente de la institución, la idea es que Messi juegue para Newell’s desde los primeros días del año 2027. “Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, fue lo que explicó el directivo en una conversación con el medio argentino Todo Noticias.

Newell’s pretende el fichaje de Lionel Messi|Crédito: Newell’s Old Boys / X

El propio Medina aseguró que su regreso a Argentina no sería solamente responsabilidad de Newell’s, ya que es un proyecto que excede lo futbolístico. “Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del futbol argentino”, manifesto el vicepresidente de ‘La Lepra’. “Todo depende de que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, confesó.

Un deseo que lleva tiempo en el aire

El directivo de Newell’s reveló que la institución busca el fichaje del astro argentino desde el año 2024, pero nunca se materializó el movimiento. El actual presidente del club, Ignacio Boero (ganó las elecciones en diciembre de 2025), fue el principal elemento para que se pensara este proyecto a largo plazo.

Sin embargo, el conjunto rosarino deberá negociar con Inter Miami por la salida de ‘Leo’ Messi, ya que este cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2028. El astro argentino renovó su vínculo con los de Florida el año pasado, por lo que deberán pagar su ficha. De todos modos, en Newell’s creen que será una operación posible, sobre todo teniendo en cuenta que Lionel estará en los últimos días de su carrera.

Durante este tiempo, Newell’s ha estado realizando ciertas renovaciones como la reciente modernización del Estadio Marcelo Bielsa, recinto donde juega de local. Además, también realizaron reformas en su centro de entrenamiento “Jorge B. Griffa”.

Messi no tiene planes futbolísticos a futuro

Como recordó en varias entrevistas recientes, Messi vive el día a día de su carrera como futbolista profesional. El ‘10’ de la selección de Argentina sabe que está sujeto a su físico que, con 38 años de edad, cada vez comienza a afectar su rendimiento dentro del terreno de juego.

Ahora mismo, su prioridad es llegar en condiciones óptimas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, una vez finalizado el certamen, pensará en su futuro. Con vistas al 2027, aún es temprano para determinar si Messi jugará en Newell’s o si continuará en Inter Miami.

