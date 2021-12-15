Messi se despide de su gran amigo Kun Agüero

París, Francia. El astro del Paris Saint Germain Lionel Messi se despidió de su compañero en la selección argentina Sergio "Kun" Agüero, que este día anunció que deja el futbol profesional a los 33 años debido a una arritmia cardíaca.

"Prácticamente toda una carrera juntos, Kun... Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha", apunta el futbolista argentino del PSG en un mensaje en Instagram.

Te podría interesar: Oficial: Sergio ‘Kun’ Agüero le dice adiós al futbol para siempre



Messi recuerda a Sergio Agüero "la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito" y también "los logros que conseguiste en Inglaterra".

"Duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz", añade el actual ganador del Balón de Oro.



"¡Todo lo mejor en esta nueva etapa! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección", finalizó Messi.

También envió un mensaje de apoyo y cariño a Agüero otro jugador del PSG, el internacional español Sergio Ramos, quien señaló: "Estas son las circunstancias más injustas que existen. Enhorabuena por tu increíble carrera, mucho ánimo y a disfrutar de lo que verdaderamente importa, la vida".

Francesco Totti también despide a ‘Kun’ Agüero

Francesco Totti, excapitán del Roma, se sumó a las muestras de apoyo al argentino Sergio Agüero, delantero del Barcelona, y le deseó "suerte" para el futuro, después de que el Kun anunciara su retirada del futbol por un problema cardíaco.

Te podría interesar: VIDEO: Agreden físicamente a Juan Carlos Osorio en Colombia



"¡Suerte @aguerosergiokun !", escribió Totti en sus redes sociales, adjuntando una foto del delantero argentino con la camiseta del Barcelona.

Agüero anunció su retirada a causa de una arritmia cardíaca padecida el pasado 30 de octubre en un partido del Barcelona y consideró que "la salud es lo primero".

Totti, de 45 años, jugó en el Roma de 1992 a 2007, marcando 307 goles entre todas las competiciones.

Con información de EFE

