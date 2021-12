VIDEO: Agreden físicamente a Juan Carlos Osorio en Colombia

Juan Carlos Osorio no la está pasando nada bien en Colombia. El técnico del América de Cali fue agredido física y verbalmente, luego de que su equipo quedara completamente sin posibilidades de ser campeón.

Osorio ha vivido episodios muy poco agradables en Colombia. Algunos resultados no lo han acompañado y la gente no está a gusto con el entrenador. La derrota ante el Deportes Tolima fue definitiva y el América de Cali, ya no puede lograr el título en Colombia.

Agreden a Juan Carlos Osorio

América de Cali perdió ante Deportes Tolima como local y la gente no perdonó a Juan Carlos Osorio. De inmediato comenzaron a gritarle muchas cosas y lo peor es que cuando el entrenador colombiano quiso recoger sus cosas, lo recibieron con objetos. La policía tuvo que intervenir para que pudiera abandonar el campo.

Osorio reaccionó en la conferencia de prensa posterior. El técnico dijo que era lamentable lo que había sucedido, pues la principal preocupación debería ser el equipo y no lo que haga una sola persona. En todo caso, se dijo abierto al diálogo y a recibir cualquier tipo de queja, siempre y cuando sea sin violencia.

Así salió Juan Carlos Osorio del Pascual tras la eliminación del América. No fue su mejor temporada, pero es una de nuestras grandes mentes. Y así la tratan. Y sigue la violencia. Y siguen los vándalos tomándose el fútbol colombiano.



“Señores hinchas del América, al equipo hay que apoyarlo y brindarle todo durante 90 minutos y a partir de ahí cuando terminen los insultos, las críticas serán bien recibidas. Hoy mi equipo jugó con pasión y con orgullo y en el trámite fue superior al rival”, fue lo que dijo Osorio.

Los medios en Colombia calificaron como “denigrante” lo que pasó. No tanto por el resultado con el que el América de Cali quedó eliminado, sino por la reacción de los aficionados. Bajo ningún motivo, se debería de tener una reacción así.

