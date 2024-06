A pesar del riesgo, Messi será titular frente a Guatemala

La Selección Argentina, actual campeona de la Copa América y monarca mundial, encarará su último duelo de preparación previo al torneo internacional más antiguo del mundo la tarde del viernes contra Guatemala. Se ha confirmado que el estelar Lionel Messi arrancará como titular frente a los centroamericanos en miras de ponerse a punto antes del choque con Canadá el jueves 20 de junio.

Lionel Scaloni dio a conocer que el atacante del Inter de Miami va desde el inicio, deseando que juegue los 90 minutos. Cabe recordar que ‘La Pulga’ y muchos otros de los regulares en el 11 albiceleste no fueron empleados cuando Argentina venció por la mínima a Ecuador en el Soldier Field de Chicago el domingo pasado, el gol fue obra de Ángel Di María, quien le dirá adiós al representativo tras la Copa América 2024.

Los campeones del mundo continúan con su preparación de cara a su debut ante Canadá

“Leo va a jugar de inicio. El otro día estaba estipulado que juegue unos minutos y ya había hablado de que este juegue y en base a cómo esté veremos la cantidad. Si puede jugar todo, mejor”, mencionó Scaloni en la conferencia de prensa previa al último ensayo que tendrán los actuales campeones del continente, mismo que se disputará en el Commanders Field de Washington.

El estratega campeón en Qatar 2022 evitó hablar sobre el futuro de Di María, enfocándose en la actualidad y en el reto que están por afrontar. “No me voy a poner a hablar con él de lo que ‘va a pasar’. Tiene que disfrutar de jugar. Siempre lo digo, estamos pensando en el ‘cuando no esté'. Si está jugando. No me voy a poner a hablar con él de cuando no esté. Hay partidos por delante y está feliz acá", sentenció.

Fue justamente ante Guatemala, en septiembre de 2018, que Lionel Scaloni hizo su debut como entrenador de Argentina. Lo demás, es historia.

Partidos de Argentina en la fase de grupos de la Copa América 2024

Argentina vs Canadá - jueves 20 de junio, 18:00 horas (TCM)

- Chile vs Argentina - martes 25 de junio, 19:00 horas (TCM)





- Argentina vs Perú - sábado 29 de junio, 18:00 horas (TCM)

