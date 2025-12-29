La ÚLTIMA BATALLA de Messi y Cristiano comenzó: el ÉPICO duelo final por este récord

La rivalidad más grande en la historia del fútbol se resiste a desaparecer. Cuando muchos pensaban que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya habían escrito el último capítulo de su enfrentamiento eterno, el 2025 trae un nuevo episodio cargado de números, títulos y ambición: la carrera por alcanzar los 1,000 goles oficiales.

Lejos de Europa, pero más vigentes que nunca, Messi y Cristiano siguen marcando el pulso del fútbol mundial. El argentino, hoy líder absoluto del Inter Miami, cerró el año con 46 goles y 28 asistencias en 54 partidos, una producción que lo mantiene como referente total de la MLS y del fútbol global. Cristiano, por su parte, suma 40 goles y cuatro asistencias en 45 encuentros con el Al-Nassr y la selección de Portugal, demostrando que la edad no ha logrado frenar su instinto competitivo.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, esta rivalidad se vive con una intensidad especial. Messi ha transformado a la MLS en un espectáculo global, mientras Cristiano sigue siendo un imán de audiencias desde Arabia Saudita. Dos caminos distintos, un mismo objetivo.

Messi, títulos y liderazgo: el impacto total en la MLS

Lionel Messi no solo marca goles, también colecciona trofeos. En 2025 sumó dos títulos más a su legado: la Conferencia Este y la MLS Cup, ampliando su récord como el futbolista más ganador de todos los tiempos. De sus 46 goles, 43 llegaron con Inter Miami y tres con la selección argentina, ratificando su rol como líder dentro y fuera de la cancha.

Pero hay un dato que explica su influencia total: 74 participaciones directas en goles en una sola temporada. Para una liga en crecimiento como la MLS, el impacto de Messi va más allá del marketing; es rendimiento puro. Cada partido suyo se convierte en evento, cada gol alimenta la narrativa de una leyenda que aún no piensa retirarse.

Cristiano Ronaldo y la obsesión por romper todos los récords

Cristiano Ronaldo, en cambio, sigue impulsado por un motor diferente: la obsesión por superarse. Con 956 goles oficiales, está más cerca que nunca del número mágico de los 1,000. Su doblete del 27 de diciembre le permitió alcanzar por decimocuarta vez los 40 goles en un año calendario, superando a Messi en ese rubro histórico.

Además, Cristiano celebró un nuevo título internacional con Portugal al ganar la UEFA Nations League, reafirmando su importancia en la selección incluso a los 40 años. En el Al-Nassr, todavía persigue su primer gran trofeo local, una motivación extra que mantiene viva su competitividad.