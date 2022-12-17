Messi vs Mbappé: El cierre glorioso del ‘dios’ o la consolidación de un ‘nuevo rey’

El Estadio Lusail será la sede del compromiso más importante del Campeonato Mundial de la FIFA, celebrado en Qatar, dondé recibirá a los equipos representantes de Francia y Argentina en la gran final de la fiesta más grande del futbol.

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Por un lado, Francia, actual campeona del mundo llega como clara favorita a llevarse nuevamente el título mundial, con ‘la mezcla perfecta’ entre elementos con experiencia y la frescura de la juventud en la plantilla dirigida por Didier Deschamps, quién le dio al equipo galo su segunda Copa del Mundo en Rusia 2018 (la primera obtenida en Francia 98).

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Kylian Mbappé vs Lionel Messi

Kylian Mbappé parte como el líder de los europeos, va por su segundo campeonato del mundo, el que lo consolidaría como el remplazo perfecto de Leo Messi o Cristinao Ronaldo, quienes dominaron los galardones del futbol en los últimos 20 años.

Argentina tendrá que poner especial atención al delantero del PSG, que lleva cinco tantos en lo que va del certamen. La potencia, rapidez y tino del francés de 23 años, lo han convertido en el killer más temido del torneo.

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Por otro lado, la escuadra celeste y blanca tienen en su plantilla principal a Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de los últimos tiempos, quién tendrá la oportunidad de llevar a Argentina a alcanzar la gloria e inmortalizar su último mundial, levantando la tan ansiada Copa del Mundo.

Argentina suma buenos números en el ataque, pues Messi lleva los mismo cinco goles que su compañero en PSG, Mbappé. Pero para los sudamericanos también cuentan con las anoaciones Julián Álvarez, el juvenil ha convertido cuatro tantos en su primera justa mundialista con la Albiceleste.

No te pierdas la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, Francia vs Argentina a través de la pantallas de ‘El Canal del Mundial’, Azteca 7, con la mejores voces del continente comandadas por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Jorge Valdano, Iker Casillas. Este domingo 16 de diciembre en punto de las 9:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

