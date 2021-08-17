Messi y Mbappé la conexión inesperada del PSG

Sin todavía debutar la llegada de Lionel Messi al París Saint Germain esta revolucionando por completo toda la dinámica del equipo. El entrenamiento de este día ha dejado muy claro sobre la complicidad existente con Kylian Mbappé en el conjunto parisino.

La practica ha estallado las redes sociales, en un video ha quedado registrado como Messi tiene el balón y se lo manda directo a los pies de Kylian para así disparar y colocarla en el fondo de la red. Esta jugada está generando comentarios por todos lados, si esto lo hacen en días relajados y ejecutando estrategias para mejorar sus técnicas dentro de la cancha qué estarán dispuestos a hacer para coronarse campeones.

Mbappé 🇫🇷 y Messi 🇦🇷 en el entrenamiento de hoy! ⚽ pic.twitter.com/VBl9ShD4ze — INFO PSG (@informacionPSG) August 17, 2021

Debemos recordar que el París Saint Germain presentó a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes previamente ante el duelo donde enfrentó al Racing de Estrasburgo y cayó 4-3 a favor del conjunto parisino. Todo París y los fanáticos seguidores del delantero argentino esperan con gran emoción su aparición en el terreno de juego en donde se puede asegurar un increíble desempeño porque en los entrenamientos que ha tenido se demuestra la conexión y química con sus demás compañeros.

¿Cuándo debuta Lionel Messi en el París Saint Germain?

Mauricio Ponchettino asegura que con el seis veces ganador del balón de oro se irá poco a poco. Hasta el momento lo único que ha asegurado es que: ”Lionel Messi sigue entrenando con buen ritmo“.

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El París Saint Germain tiene un próximo encuentro en la Jornada 3 de la Ligue 1 ante el Brest, pero Messi todavía no se encuentra notificado.

Si no se realiza el debut de Messi con PSG, el delantero argentino será visto en la fecha de FIFA donde la Selección Argentina se enfrenta con Venezuela, Brasil y Bolivia.

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