Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Messi y Mbappé la conexión inesperada del PSG

El París Saint Germain presenció un espectacular gol de Messi y Mbappé en una juaga de entrenamiento, la interacción los hará campeones.

Messi y Mbappé PSG.jpeg

Escrito por: Azteca Deportes

Sin todavía debutar la llegada de Lionel Messi al París Saint Germain esta revolucionando por completo toda la dinámica del equipo. El entrenamiento de este día ha dejado muy claro sobre la complicidad existente con Kylian Mbappé en el conjunto parisino.

La practica ha estallado las redes sociales, en un video ha quedado registrado como Messi tiene el balón y se lo manda directo a los pies de Kylian para así disparar y colocarla en el fondo de la red. Esta jugada está generando comentarios por todos lados, si esto lo hacen en días relajados y ejecutando estrategias para mejorar sus técnicas dentro de la cancha qué estarán dispuestos a hacer para coronarse campeones.

Debemos recordar que el París Saint Germain presentó a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes previamente ante el duelo donde enfrentó al Racing de Estrasburgo y cayó 4-3 a favor del conjunto parisino. Todo París y los fanáticos seguidores del delantero argentino esperan con gran emoción su aparición en el terreno de juego en donde se puede asegurar un increíble desempeño porque en los entrenamientos que ha tenido se demuestra la conexión y química con sus demás compañeros.

PSG MESSI MBAPPÉ.jpeg

¿Cuándo debuta Lionel Messi en el París Saint Germain?

Mauricio Ponchettino asegura que con el seis veces ganador del balón de oro se irá poco a poco. Hasta el momento lo único que ha asegurado es que: ”Lionel Messi sigue entrenando con buen ritmo“.

Te puede interesar: Messi con espectaculares entrenamientos en PSG

El París Saint Germain tiene un próximo encuentro en la Jornada 3 de la Ligue 1 ante el Brest, pero Messi todavía no se encuentra notificado.

Si no se realiza el debut de Messi con PSG, el delantero argentino será visto en la fecha de FIFA donde la Selección Argentina se enfrenta con Venezuela, Brasil y Bolivia.

Te puede interesar: Premier League robaría a Mbappé al Real Madrid

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP