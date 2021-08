Premier League robaría a Mbappé al Real Madrid

París, Francia. El astro francés Kylian Mbappé podría tener su futuro futbolístico en Inglaterra luego de saberse que el equipo del Liverpool está interesado por sus servicios dejando al Real Madrid con las ganas de contratarlo.

Es bien sabido que el futuro del jugador francés no estará en el Paris Saint Germain (PSG) y menos con la llegada del argentino Lionel Messi que ha acaparado las miradas de los hinchas del club parisino.

Mbappé puede comunicar este día al PSG que no va a renovar y que su deseo es marcharse el verano, supuestamente al Real Madrid.

El equipo merengue parece ser el favorito para contratar al joven astro francés, aunque no piensan eso en Inglaterra. Según el experto en fichajes Ian McGarry que en el podcast The Transfer Window habló sobre el futuro de Mbappé que pasa en vuelo directo a Liverpool y no al Real Madrid.

Liverpool pagaría un sueldo extraordinario a Mbappé

Ian McGarry señala que el Liverpool no puede hacer este verano un gran desembolso para contratar a Mbappé, pero sí le puede asegurar un gran sueldo la temporada que viene cuando acaba su contrato con el PSG.

El experto en fichajes afirma que Mbappé quiere jugar en el Liverpool por su admiración al técnico alemán Jürgen Klopp y desveló que el Liverpool le ofrecería a Mbappé incluir en el contrato una cláusula de rescisión después de dos o tres años.

Lo cierto es que el jugador francés Kylian Mbappé está aguantando una gran presión por parte del Paris Saint Germain y de la afición que no dudó en abuchearle el pasado sábado en la presentación de los fichajes de la escuadra parisina. Un hecho que podría incluso confirmar la idea que tiene Mbappé de dejar el PSG y si es este mismo verano, mucho mejor. El PSG, incluido Pochettino, está haciendo todo lo posible para que Mbappé cambie de opinión, pero por el momento no lo han conseguido.