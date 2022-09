Metal Hellsinger es un videojuego desarrollado por The Outsoiders y distribuido por Funcom, esta entrega combina a la perfección el género del Metal con matar demonios, ábrete paso a disparos entre los 8 infiernos.

Metal Hellsinger, mata demonios al compás de una guitarra eléctrica

Sincronízate con la música para intensificar el juego, nos pondremos en los pies de Unknow una especia de demonio con alas quien tomara diferentes armas para acabar con los monstros y demonios que la apartan de su objetivo principal.

Dentro del videojuego podremos disfrutar de 9 artistas confirmados hasta el momento, desgarra el infierno y cobra venganza con el puro ritmo de las mejores bandas de metal, a medida que vaya subiendo la intensidad de la misión, la música ira tomando formas diferentes.

Artistas en Metal Hellsinger

Mikael Stranne – Dark Tranquility

Tatiana Shmayluk – Jinjer

Björn Strid – Soilwork

Matt Heafy – Trivjum

Serj Tankian – System of a Down

Dennis Lyxzén - Refused and INVSN

Randy Blythe – Lamb of God

Alissa White – Gluz – Arch Enemy

James Dorton – Black Crown Initiate

¿Cuándo sale Metal Hellsinger?

Disfruta de Metal Hellsinger este 15 de septiembre en las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows, si cuentas con Xbox Games Pass podrás jugarlo desde el día uno.

El juego ya lo puedes probar con el demo de Steam, aunque está un poco limitado nos da a grandes rasgos como sería el videojuego, se adapta un poco al título de Doom, nos enfrentaremos a hordas en lugares cerrados, los enemigos parpadean cuando podemos usar habilidades especiales contra ellos y adquirir más puntos.

Grandes títulos llegan en el mes de septiembre y Metal Hellsinging es uno de ellos, si cuentas con la suscripción de Xbox tendrás acceso desde el primer día, si derrotar demonios con espadas y armas de gran calibre no es suficiente que mejor que hacerlo con música cantada por grandes artistas de la música de Metal.