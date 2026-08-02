El mexicano que busca derrumbar a un campeón mundial para jugar en España

Uno de los mexicanos que más rodaje ha tenido en Europa durante esta pretemporada fue Álex Padilla. El portero, que tiene un pasado reciente en Pumas UNAM, se adueño de la portería del Athletic Club de Bilbao luego de que Unai Simón, habitual titular, se encuentre de vacaciones tras coronarse campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con España.

El saldo de Padilla en territorio español fue muy positivo, pero tendrá una batalla muy difícil de ganar. Resulta que Unai Simon es indispensable en el conjunto vasco y así lo demuestran sus números: 37 de 38 jornadas disputadas como titular en LaLiga con un promedio de 90 minutos por encuentro, es decir, estuvo presente en todos los minutos.

La gran pretemporada de Álex Padilla en España

El guardameta mexicano de 22 años sumó 6 titularidades consecutivas en la preparación del Athletic Club de cara a la temporada 2026-27. Solamente recibió dos goles y ambos fueron en el duelo contra el Eibar. Mientras defendió el arco de su equipo, consiguió la victoria en cinco oportunidades y solamente registró un empate, manteniendo su invicto en la la pretemporada.

Alex Padilla en Athletic Club|Crédito: @padilla_1_ / IG

A estas alturas, es prácticamente un hecho que Padilla será el arquero suplente del Athletic Club, teniendo a Unai Simón solamente por delante. Antes de que el club vasco comience con los primeros partidos de LaLiga, enfrentarán al Olympique de Marsella y al Atalanta en juegos de caracter amistoso para cerrar la preparación. Un proyecto interesante que podría llegar con altas probabilidades de ser titular en el Mundial 2030.

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Cómo fue la temporada anterior de Álex Padilla

Álex Padilla tuvo poca participación con el Athletic Club durante la temporada 2025-26. El portero mexicano disputó seis partidos oficiales: cinco en la Copa del Rey y solamente uno en LaLiga. En total, recibió 10 goles y consiguió mantener su portería en cero una vez.

|Crédito: Mexsport

Su mayor protagonismo llegó en la Copa del Rey, donde Ernesto Valverde le entregó la titularidad. Padilla participó en el camino del conjunto vasco hasta las semifinales y destacó con varias atajadas en la eliminatoria contra la Real Sociedad, aunque el Athletic quedó eliminado por un marcador global de 2-0.

En LaLiga permaneció como suplente de Unai Simón durante prácticamente todo el torneo. Su única aparición fue en la última jornada, cuando el Athletic perdió 4-2 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pese a contar con pocos minutos, el guardameta continúa vinculado al club hasta junio de 2029.