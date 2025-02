El América postula un jugador más para la Selección Mexicana

El director técnico de la Selección Mexicana de Futbol , Javier Aguirre, acudió a las instalaciones del Club América para presenciar un entrenamiento y por supuesto que su presencia despertó la ilusión de varios jugadores, como el mediocampista de contención, Alan Cervantes.

“Todo es un efecto dominó. Cuando encuentras el lugar correcto en la vida, con las personas correctas, te hacen sacar tu mejor potencial. Me falta mucho por mejorar, mi techo es muy alto, lo busco día a día. La Selección Mexicana y el próximo Mundial son un motor para crecer como jugador y persona, es un objetivo mío. Es complicado, porque hay buenos jugadores en mi posición, pero, si no pensara en grande, ¿qué clase de persona o jugador sería? En lo personal y en esta institución, no hay conformidad y eso nos lleva a ser la clase de jugadores que somos”, dijo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ser llamado al combinado nacional en un futuro.

La actualidad de Cervantes que lo pone en consideración

Alan, quien ha gozado de protagonismo con las águilas desde el certamen anterior y en el inicio del actual, levantó la mano para tomar el sitio que, habitualmente, ha ocupado Jonathan Dos Santos, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha y no podrá jugar en el corto plazo.

“Hemos tenido un arranque de torneo bastante bueno. Es parte de la gran temporada que hicimos, la decisión de estar en otra circunstancia al inicio de torneo y se refleja. En cuando a la lesión de Jona, desafortunadamente, lo tenemos fuera. Para mí, es como un mentor, un maestro; nadie quiere que se lesione un compañero, primero está la integridad del jugador. Tengo que asumir total responsabilidad, creo que estoy listo, me fata mucho por mejorar, tengo un techo muy grande. Hoy, el jugador que entre o inicia, el que está en cada partido debe asumir esa responsabilidad”, expuso.

Jardine potencia a los futbolistas

Para ejemplificar la manera en la que muchos futbolistas han subido su nivel y se han aproximado a una versión óptima en el ámbito individual, el dorsal ’13' azulcrema destacó los puntos que, desde el interior del ‘Nido’, se han trabajado con prioridad.



“Creo que el mismo André (Jardine) ha dicho que es una sinergia de muchas cosas; principalmente, trabajo, humildad, unión de grupo, la competencia interna nos lleva a no tirar la toalla, no darnos por vencidos, trabajar porque el que es pera la oportunidad puede hacerlo igual o mejor. Eso lleva a este club a conseguir grandes cosas. Una fórmula secreta no la hay, es una sinergia de cosas que lleva a los resultados que estamos teniendo”, concluyó.

