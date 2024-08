¡Motivado! El mexicano que juega en Sevilla habla de su llegada a España

México tiene un joven jugador en España. Se trata de Juan Carlos Cortéz, quien quiere hacer historia con el Sevilla FC. Juan es el quinto mexicano en jugar en Sevilla FC tras Gerardo Torrado, Miguel Layún, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Jesús ‘Tecatito’ Corona. El originario de Sonora quiere abrir puertas para que más elementos nacionales vayan a Europa.

“Me motiva mucho porque tengo que dejar buenas impresiones en los demás. Me deja mucho por aprender y el cambio que es futbolísticamente acá en España a diferencia de México. Yo lo que quiero es ponerme de ejemplo como motivación para los demás, para los que quieren de más grandes ser futbolistas profesionales, que se atrevan y que vean que los sueños si se cumplen”, comentó Juan Carlos en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Así llegó Cortéz al futbol español

Por otro lado, contó cómo fueron sus inicios de su aventura en España y los sacrificios que tuvo que hacer su familia para que él pudiera salir adelante.

“Me dio mucha felicidad y a la vez un poco de tristeza, porque voy a estar más lejos de mis padres, de todas las personas muy cercanas, pero todo sea por alcanzar el sueño que todos quieren, ir a jugar en el futbol europeo. Batallas, esfuerzos de vender cosas para poder ir a los viajes, pero ellos siempre estuvieron ahí apoyándome, nunca me dejaron de apoyar en el deporte que más me gusta y de eso estoy muy orgulloso de ellos. Me acuerdo cuando tenía 11 años en Hermosillo y juntamos para el viaje para el camión y gracias a Dios y se logró juntar y pudimos ir a esa experiencia”, sentenció el jugador mexicano.

Se espera que Juan pueda estar muchos años más en Sevilla y ganarse un lugar en el primer equipo del cuadro español. El originario de Sonora tiene 18 años y es fue el jugador más joven en debutar en la Liga de Expansión MX.

