¿Qué día de la semana cierra el registro del mercado de fichajes del Apertura 2026? Fecha EXACTA

Últimos días de movimientos en el mercado de fichajes y los equipos de la Liga BBVA MX tendrán hasta el próximo viernes 11 de septiembre para registrar refuerzos de cara al torneo Apertura 2026 o de lo contrario tendrán que esperar hasta el invierno.

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Fecha EXACTA en la que cierra el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX

Mientras que los principales mercados europeos terminaron el pasado 31 de agosto, los clubes de la Liga BBVA MX aun tendrán hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México, del próximo viernes 11 de septiembre para registrar jugadores en la ventana de transferencias.

La mayoría de los equipos mexicanos ya han cerrado sus platillas consolidando sus proyectos previamente ante sus compromisos de la Leagues Cup y el arranque de la Liga BBVA MX.

Posteriormente, los equipos mexicanos tendrán que esperar hasta enero para reanudar los movimientos del mercado de fichajes, cuando comience el torneo Clausura 2027.

Algunos de los últimos movimientos que podrían darse en el mercado mexicano están enfocados en las salidas de Brian Rodríguez del América, además de Helinho del Toluca, ambos jugadores con propuestas por parte del futbol ruso, otro de los pocos mercados que aun siguen abiertos.

En cuanto a las llegadas, pocas son las opciones que existen para reforzar plantillas, ya que los clubes han completado el primer tercio del campeonato, además de la Leagues Cup, por lo que una incorporación luce poco factible a menos que sea para cubrir lesiones o salidas de otros elementos a ligas extranjeras.

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