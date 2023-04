Mexicano la rompe en el Elche y ya levanta la mano para la selección

Jesús Hernández es un futbolista mexicano de 19 años que llegó hace algunas semanas a España para incorporarse al Elche FC, en específico con el conjunto juvenil A, categoría en la que la está rompiendo y suma ya seis goles, incluyendo un hat-trick y anotaciones ante escuadras como el Villarreal o el Atlético de Madrid.

“Conocí al equipo, me conocieron, conocí la gente, la ciudad para moverme muy contento y muy feliz de estar por acá y poder jugar acá gracias a la selección, a las giras, convocatorias, la gente del club me fue a ver, conocí al director deportivo, a toda la gente, a los entrenadores y me comentaron que había la posibilidad de venir para acá y yo muy contento porque es un sueño ir a Europa y a tan temprana edad y no lo pensé dos veces en cuanto me dijeron que estaba la posibilidad y dije que sí, por acá andamos”, mencionó en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

El mexicano pertenecía a las fuerzas básicas de los Gallos Blancos del Querétaro pero en cuanto vio la oportunidad de ir al viejo continente ni lo dudó y espera consolidarse en el futbol del máximo nivel.

“Lo que tengo en mi cabeza es estar el más tiempo posible acá, aprovechar todo lo que se venga por cualquier cosa que pueda pasar a donde sea, pero lo importante es estar acá y romperla con mi esfuerzo, vamos a estar mucho tiempo acá” destacó el atacante mexicano.

Hernández se adaptó rápidamente al futbol europeo

“Chuy” tuvo que esperar algunos meses para llegar a Europa por cuestión de tramites pero en cuanto se logró consolidar el fichaje, no tardó nada en demostrar su calidad. En pocas semanas y partidos, Jesús Hernández ha anotado seis goles y un ejemplo de lo bien que cayó en el conjunto español es que en su debut la primera pelota que tocó terminó en las redes.

“Es un sentimiento de demasiada felicidad, pasó un proceso, pasó un tiempo para que nos dieran la visa de trabajo. Yo veía mis compañeros jugar, las piernas me temblaban de querer estar ahí. Yo sentía que podía ayudarles, de igual forma y ahora que debuto y todo la verdad que la primera que me cayó fue la primera que entró y el partido contra Villarreal que no es cualquier equipo, la verdad que me da mucha alegría y a seguir trabajando para seguir marcando goles”.

Ya estando en Europa el sueño no se queda sólo en mantenerse vigente en el futbol español, Hernández también ya piensa en la Selección Mayor y buscar superar a sus referentes que en México por su lugar de origen (Santiago, Querétaro) son: Ángel Sepulveda y Raúl Jiménez.

“Desde pequeño y hasta ahorita Ángel Sepúlveda lo ubico de cuando estaban en Gallos, cuándo jugó la final con Ronaldinho, me gusta su forma de juego, lo conocí, él es mi ídolo mexicano y también me gusta mucho cómo juega Raúl Jiménez”, confesó Hernández.

Lo que no es un secreto es su máximo sueño y con 23 años podría conseguirlo en la siguiente justa mundialista, proceso para el cual busca una oportunidad en el combinado azteca.

“Ese es el objetivo antes que nada al hacerlo bien en el Club consolidarme en Europa y ya después pelear por un lugar en la selección y me meta a largo plazo es estar para convocado para el mundial 2026" finalizó.