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Fútbol

Destacada participación de mexicanos en Abierto Sudamericano Amateur

La tercera ronda del torneo femenil en el Abierto Sudamericano Amateur tuvo que reprogramarse pero antes de ello, las mexicanas se afianzaron en el top 10

Alejandro Fierro Abierto Sudamericano Amateur

Escrito por: Azteca Deportes

El Abierto Sudamericano Amateur está por concluir y aunque la tercera ronda del torneo femenil fue suspendida por una latente posibilidad de tormenta eléctrica, hubo buenas actuaciones por parte de las representantes de la Federación Mexicana de Golf; María José Martínez (+7) y María Fernanda Martínez (+9), quienes se colocaron en los lugares T6 y T9, respectivamente.

Ambas golfistas se quedaron en el hoyo 12 del campo del Quito Tenis y Golf Club, por lo que este sábado podrán terminar los seis hoyos restantes de la tercera ronda. Al término de la misma, iniciará la ronda final, misma en la que conoceremos a la nueva campeona de la región. Al momento, lidera la peruana Daniela Ballesteros (+1).

Abierto Sudamericano Amateur

Competencia varonil

Mientras tanto en el torneo varonil, los golfistas sí pudieron terminar su día de juego. El mexicano Alejandro Fierro (10) sigue subiendo de posiciones, pasó del sitio T32 al T30, lugar que comparte con el ecuatoriano Renato Naula. Al momento, el argentino Segundo Oliva (-9) marcha como líder.

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Al final de su ronda, Alex Fierro destacó la mejoría en su juego.

“Empecé muy bien en los primeros hoyos, luego, en el hoyo 11 tuve un pequeño desliz: Un doble bogey. Pero tuve muchas oportunidades de birdie, entonces a tomar esas oportunidades para mañana y hacer más birdies. Jugando agresivo, tratar de tener más oportunidades de birdie, haciendo muchos ‘regulations’ y metiendo putts”, manifestó.

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Este sábado se jugará la ronda final del Abierto Sudamericano Amateur, organizado por la Federación Sudamericana de Golf, la Federación Ecuatoriana de Golf, con apoyo de la R & A, donde los jugadores mexicanos buscarán una mejor posición en este torneo que reúne a los mejores golfistas amateur de la región.

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