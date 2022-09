Los futbolistas mexicanos son buenos, pero conformistas: Dani Alves

Dani Alves lleva algunos meses en México y en el cierre del Apertura 2022, habló por primera vez en conferencia de prensa. El brasileño confesó que el nivel del Balompié azteca no lo sorprendió, ya la consideraba bueno; sin embargo, los mexicanos son conformistas

“No me sorprendió. Siempre dije que el nivel del fútbol mexicano es brutal, creen poco porque son desorganizados en el campeonato. El nivel de los jugadores es muy alto. Dicen que el nivel en México no es muy alto, pero el mejor equipo de Brasil se enfrento acá y no calificaron al mundial. Todo mundo rema para su casa. Me gusta mucho los buenos peloteros que tienen México, pero no se lo creen mucho, se conforman. La gente es muy conformista acá", mencionó Dani Alves en conferencia de prensa.

Así fue la presentación de Dani Alves como jugador de Pumas

Por otro lado sobre la poca posibilidad que tiene el equipo auriazul a dos compromisos de terminar la fase regular del Apertura 2022, Alves aseguró que para ganar no hay una receta pero si existe un ingrediente que necesita cualquier equipo para buscar la victoria

“La vida es vivirla todos los días y pensar que uno puede ser mejor todos los días y eso te va diferenciando de la mayoría. Lo que estoy viviendo aquí es lo mismo que viví en Sao Paolo, me criticaron y fui a la olimpiadas y gané el oro . Estoy enfocado en mis objetivos. En algún momento todo va a cambiar, la cosa está en no desistir y meterle ganas. Uno no sabe cual es la receta del ganar, pero de que lleva huevo, eso es seguro y si no lo tienes, es difícil”, puntualizó.

Dani Alves le dejó un claro mensaje a sus compañeros

El medallista en de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, recordó que el vino a México para aportar su experiencia y le pidió a sus compañeros que crean más en ellos mismos.

“Yo vine a pasar mi experiencia y aprender de los de aquí. Todos tienen experiencias diferentes y te agregan. Las cosas positivas y negativas enseñan. Me gustaría que ellos creyeran un poco más en ellos y aumentaran el precio por competir, esto es una competencia y hay que sentirla para cambiar las cosas y que empiecen a aparecer los resultados porque se nos quema el rancho como dicen en España”.

Pumas visitará a Puebla este viernes en duelo pendiente, aprovechando la fecha FIFA, y antes de cerrar la fase regular de frente a Bravos de Juárez.