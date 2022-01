Los mexicanos que han descendido en Europa

Este lunes, el Genoa italiano, equipo donde milita el defensa mexicano Johan Vásquez sufrió una abultada derrota de 6-0 frente a la Fiorentina, la cual los acerca cada vez más a un descenso anticipado en la Serie A.

En caso de confirmarse, Johan se sumaría a la lista de futbolistas mexicanos que han pasado por esa amarga experiencia anteriormente.

José Luis Borbolla

El primer jugador nacido en nuestro país que vivió un descenso en alguna liga europea fue el capitalino José Luis Borbolla, quien bajó a la Segunda División de España con el Deportivo La Coruña en la temporada 1944-1945.

Hugo Sánchez

Además de sus épocas de gloria con el Atlético y Real Madrid, Hugo Sánchez también sufrió un descenso durante su paso por España, particularmente con el Rayo Vallecano en 1994. Además, el delantero mexicano fue quien falló un penal que los hubiera mantenido en la máxima categoría.

Miguel Layún

En su primera experiencia europea con el Atalanta de Italia en 2010, Miguel Layún no tuvo muchos minutos, pero sí fue parte del plantel que terminó descendiendo a la Serie B.

Pablo Barrera

Después del Mundial de Sudáfrica 2010, Pablo Barrera partió al futbol de Inglaterra para jugar con el West Ham. Su experiencia no fue la mejor al no tener la participación que hubiera deseado y también por no poder ayudar a evitar el descenso en 2011.

Giovani dos Santos

El Mallorca fue uno de los múltiples equipos europeos en los que jugó el mexicano Giovani dos Santos. Justamente durante la etapa de Gio en la institución (2013) descendieron después de 16 temporadas en Primera División.

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa es el único jugador mexicano al que le tocó descender dos veces en Europa. Sucedió en distintas ligas, el primero fue en Francia con el Ajaccio después de la temporada 2014-2015 y el segundo en España con el Granada en la campaña 2016-2017.

Raúl Gudiño

El portero mexicano defendió la casaca del Unión de Madeira en la temporada 2016-2017 de la liga española, misma en la que perdieron la categoría. Tiempo después, Gudiño fue acusado por su entrenador de haberse dejado anotar a propósito.

Antonio Briseño

Otro mexicano que vivió un descenso en Portugal, fue el ahora defensa de las Chivas, Antonio “Pollo” Briseño, quien vio como su Feirense bajaba a la segunda división en 2019.

Aún hay posibilidades matemáticas de que el Genoa logre salvarse y Johan Vásquez evite sumarse a este listado, sin embargo, por ahora el panorama no luce muy alentador. El cuadro genovés marcha en la penúltima posición a seis puntos del decimoséptimo lugar Venezia, el último que esquivaría el descenso.