¿Cómo le fue a los mexicanos? Todos los resultados de la Europa League HOY miércoles 16 de septiembre

La Europa League 2026/27 levantó el telón este miércoles 16 de septiembre y México tuvo representación desde la primera jornada. Armando ‘Hormiga’ González y Mateo Chávez fueron los dos futbolistas mexicanos con actividad entre los nueve encuentros disputados durante el día.

Y para uno de ellos, el estreno europeo difícilmente pudo ser mejor.

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¿Cómo le fue a la Hormiga González en Europa League?

Armando González recibió la oportunidad con Olympiacos frente al Jagiellonia y respondió con gol. El exdelantero de Chivas apareció al minuto 43, aprovechó un rebote dentro del área y consiguió el tanto que significó momentáneamente el 1-1.

No fue una anotación cualquiera: se convirtió en su primer gol dentro de una competencia UEFA, apenas unas semanas después de comenzar su aventura en el futbol griego.

43': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Γκονσάλες και 1-1! / 43': GOAL for Olympiacos! González scores! 1-1!#OlympiacosFC #OLYJAG #UEL pic.twitter.com/i4FSHL0S0S — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

Olympiacos terminó completando la remontada y venció 2-1 al conjunto polaco, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos de la fase liga. González, además, continúa respondiendo con goles durante sus primeras semanas en Europa.

Mateo Chávez también tuvo minutos con AZ Alkmaar

El segundo mexicano que apareció este miércoles fue Mateo Chávez, aunque con mucho menos tiempo sobre el terreno de juego.

El lateral comenzó en la banca del AZ Alkmaar durante la visita al Sunderland y entró para disputar los últimos instantes. Sin embargo, el AZ no pudo rescatar puntos de Inglaterra. Sunderland ganó 1-0 gracias a un penal convertido por Enzo Le Fée y celebró con victoria su rgreso al futbol europeo.

Con ello, Hormiga González y Mateo Chávez fueron los únicos dos mexicanos que tuvieron participación en los partidos de Europa League disputados este miércoles.

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Todos los resultados de la Europa League de HOY

Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praga

Omonia 1-0 Celta de Vigo

Milan 0-2 Benfica

Bayer Leverkusen 2-0 Celje

Olympiacos 2-1 Jagiellonia

Anderlecht 1-2 Lyon

Sturm Graz 0-0 Rennes

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar

Hapoel Beer-Sheva 0-0 Dinamo Zagreb

La Jornada 1 continuará este jueves 17 de septiembre, cuando se disputará la segunda tanda de nueve encuentros de la Europa League.