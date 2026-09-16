¡DEBUT DE ENSUEÑO! Hormiga González anota su primer gol en la UEFA Europa League

Bien y de buena ha empezado Armando González su aventura en la UEFA Europa League con el Olympiakos. El ariete mexicano anotó en su debut en el certamen continental para darle el empate momentáneo a su club frente al Jagiellonia Bialystok en la cancha del Pireo en suelo helénico. Con este tanto, la famosa 'Hormiga' ya lleva cuatro anotaciones con el club griego y buscará incrementar su cuota goleadora en la parte complementaria de este compromiso.

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Fue al minuto 43 cuando el canterano de las Chivas del Guadalajara aprovechó un rebote del arquero en el área chica para mandar el esférico al fondo de las redes. Unos instantes antes, González había conseguido el tiro de esquina que desató la jugada del empata para el gigante griego.

LA HORMIGA NO SE CANSA 🤯🇲🇽



Que GOLAZO de la Hormiga González, es el gol más estético que he visto en el año, golazo del Mexicano 🇲🇽💎 pic.twitter.com/L1VEQsiAqV — Mike (@BlueCFM_) September 16, 2026

Aprovechando su momento

El seleccionado mexicano en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 ha anotado en la Copa de Grecia y en la UEFA Europa League, solo le ha faltado hacerse presente en el certamen liguero. Por sí fuera poco, González se ha adaptado tanto a la idea de José Luis Mendilibar, quien fue el estratega que lo pidió y ahora, está bajo las órdenes de Imanol Alguacil; ex estratega de la Real Sociedad.

Sigue el resultado del partido entre el Olympiakos de Armando González y el Jagiellonia de Polonia en la primera fecha de la UEFA Europa League por Azteca Deportes.