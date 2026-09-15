Hormiga González revela que cumplió uno de sus grandes sueños en un Viernes Botanero antes de jugar en Europa

Las buenas actuaciones de Armando 'Hormiga' González con las Chivas le valieron ser fichado por el Olympiacos y jugar en Europa; sin embargo, el delantero mexicano le reveló a Omar Villarreal Villalvazo 'Villa Villa' que pudo cumplir con uno de sus más grandes sueños antes de abandonar la Liga BBVA MX y fue justamente en uno de los tradicionales Viernes Botaneros de TV Azteca Deportes.

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Hormiga González cumplió uno de sus sueños en un Viernes Botanero

Villa Villa viajó hasta Grecia para reunirse con Hormiga González y platicas sobre sus primeras semanas como jugador del Olympiacos y reveló, entre otras cosas, que uno de sus grandes sueños antes de dejar la Liga BBVA MX era marcar un gol en un Viernes Botanero de TV Azteca.

"Feliz porque uno de mis sueños fue meter un gol en un Viernes Botanero, eso sí quería", reveló el Hormiga y recordó el partido en el que logró celebrar la anotación para las cámaras de Azteca.

Armando González con un objetivo cumplido 🔥



La Hormiga cumplió un sueño antes de emigrar a Europa y ese sueño fue anotar en el #ViernesBotanero su víctima fue el Maztlán desde los once pasos... todos pensamos que no había entrado 😂 pic.twitter.com/kAV5C9DK5z — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 14, 2026

Incluso Villa Villa estuvo presente en aquel partido en el que Hormiga convirtió de penal para las Chivas que parecía que no había entrado debido al efecto que tomó la pelota.

El delantero mexicano convirtió de penal el segundo gol en la victoria del Rebaño Sagrado en su visita a Mazatlán que terminó con triunfo de las Chivas por 2-1 en un juego que se disputó un viernes 6 de febrero del 2026 en compromiso de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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