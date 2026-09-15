¡OFICIAL! Aterradoras noticias para la Hormiga González en el Olympiacos

El equipo del Olympiacos, donde juega el delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González, ha cerrado de manera definitiva la incorporación del delantero chadiano Marius Mouandilmadji, procedente del Samsunspor de la Superliga de Turquía. El acuerdo total entre ambas instituciones se pactó en 9 millones de euros, estructurado en 7 millones fijos más 2 millones adicionales en variables por rendimiento.

La directiva del Olympiacos aceleró las negociaciones ante la urgencia de reestructurar su frente de ataque tras la grave lesión del goleador marroquí Ayoub El Kaabi. Tras una primera propuesta rechazada por la cúpula turca , que exigía una cifra cercana a los dos dígitos, las partes finalmente encontraron un punto de encuentro que satisface las pretensiones económicas del Samsunspor.

¿Cómo le puede afectar a la Hormiga González la llegada de Marius Mouandilmadji al Olympiacos?

La llegada de Marius Mouandilmadji al Olympiacos impacta directamente el panorama ofensivo de Armando ‘La Hormiga’ González en el club griego, reconfigurando la competencia interna por la titularidad.

Ambos comparten la zona central del ataque, por lo que La Hormiga tendrá que disputar palmo a palmo el puesto de centro delantero titular o adaptarse a roles secundarios en la rotación.

El lado positivo para el delantero azteca es el calendario ajustado entre la Superliga de Grecia y las competiciones europeas. La presencia de un perfil como el del atacante chadiano permite dosificar cargas de trabajo, evitando el desgaste físico de Armando González.

Dependiendo del esquema del cuerpo técnico, la llegada de un delantero físico y de área como Mouandilmadji puede permitir variantes con dos puntas o utilizar a La Hormiga como un segundo atacante con mayor movilidad con la libertad de explotar espacios.

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¿Quién es el delantero Marius Mouandilmadji?

Marius Mouandilmadji (nacido en Doba, Chad) es un delantero centro de 28 años.

Tras destacar en equipos de África central, dio el salto al futbol europeo en 2018 al ser fichado por el Porto, donde tuvo participacion. Entre 2021 y 2023 militó en el RFC Seraing de la Primera División de Bélgica, convirtiéndose en el hombre gol con 14 anotaciones en 62 encuentros disputados.

En julio de 2023 se incorporó al Samsunspor, donde se ha establecido como uno de los atacantes fijos en el esquema del club turco gracias a su presencia física (1.90 m) y su capacidad para ganar duelos aéreos.

