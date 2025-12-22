Para que Javier Aguirre no lo ignore: el mexicano que destaca en Europa y tiene una estadística que nadie consiguió en la temporada

Si hablamos de mexicanos en forma pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los nombres que debe estar en primera fila es el de Johan Vásquez. El zaguero central de 27 años finalmente se ha adaptado a la Serie A y es la pieza más importante del Genoa , equipo en el que es capitán. De cara a la próxima cita mundialista, el ex Pumas concretó un partido correcto en la última jornada de la liga italiana.

Johan Vásquez se prepara para el Mundial 2026 con México

Vásquez volvió a participar de 90 minutos en la derrota del Genoa frente al Atalanta por 1-0 en la jornada 16 de la Serie A. El capitán mexicano fue uno de los jugadores más destacados de su equipo a pesar de la caída de local, habiendo tenido 9 contribuciones defensivas, un 70% de los duelos ganados y un 85% de precisión en los pases. Como si fuese poco, completó su partido número 19 siendo titular en lo que va de la temporada .

Resulta que Johan es el único futbolista mexicano que se encuentra en Europa y que ha conseguido jugar el 100% de los minutos en su equipo. Desde que comenzó el curso 2025/26, el ex Rayados de Monterrey disputó 19 partidos con Genoa, 16 de Serie A y 3 de Copa Italia. En todos fue titular y jugó la totalidad de los minutos (1,710), siendo fundamental en la zaga central del conjunto italiano.

Johan Vásquez está en su mejor momento en el futbol italiano

En entrevistas recientes, el defensor de la Selección Mexicana aseguró que su adaptación al futbol italiano fue costosa, pero en su quinto año ya puede “considerarse un poquito italiano”. Además, manifestó que tanto él como su familia se encuentran muy felices en Europa y, en lo personal, afirmó que es uno de los mejores momentos de su carrera como profesional.

Cabe destacar que Vásquez pisó suelo italiano en el año 2021, cuando el Genoa compró su pase desde Pumas UNAM a cambio de 3,5 millones de euros. Sin embargo, en 2022 atravesó el descenso del ‘Grifo’, por lo que fue cedido a Cremonese para mantenerse en la primera división. Pese a ello, en 2023 volvió a sufrir la pérdida de categoría, por lo que en 2023 regresó a Genoa para asentarse como titular y, luego, ganarse el gafete de capitán.

El momento de Johan Vásquez se refleja en su valor de mercado

El gran presente que vive el defensor mexicano queda representado en su valor de mercado actual. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Johan Vásquez está tasado en 14 millones de euros, siendo su precio máximo desde su debut como profesional. Además, este valor lo coloca entre los futbolistas de México con mayo precio a nivel global, reflejando su alto nivel competitivo en Europa a lo largo de los años.