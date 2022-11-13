Los mexicanos que hicieron los jerseys de Argentina y México para Qatar 2022

El jersey de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022 generó opiniones encontradas, al igual que el uniforme de visita de Argentina. Sin embargo, hay un dato muy curioso sobre estas dos vestimentas, ya que fueron elborados en México y confeccionados por manos aztecas.

El conjunto dirigido por el Tata Martino y el de Lionel Scaloni vestirán uniformes hechos por Industrias Manufactureras MyR, en la próxima Copa del Mundo.

Los detalles del segundo uniforme de la Selección Mexicana |Qatar 2022

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“Para cada miembro de Industrias Manufactureras MyR es un orgullo participar de cerca en la creación de la indumentaria, por ello, trabajamos día a día en la especialización de nuestra plantilla. Para esta playera tan especial, más de 3 mil empleados participaron en su confección, desde el corte, ensamblaje, costura, inspección de calidad, etiquetado y empaquetado”, declaró el coordinador de ingeniería de Industrias Manufactureras MYR, Edgar Peña Solís, en entrevista para Forbes.

La compañía que tiene su sede en Irapuato, Guanajuato, y cuenta con 26 años de experiencia, exportará este par de uniformes a más de 90 países.

“Este año de la Selección Mexicana hicimos más de 2.5 millones de unidades. En el caso de la playera de visitante, es una edición que se agotó rápidamente, por ejemplo, en Estados Unidos ya no la encuentras”, agregó.

Previa experiencia mundialista

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la empresa hace los uniformes para una Copa del Mundo.

“La primera vez que llegamos a una contienda de este corte data de 2002, cuando dimos vida a la playera de la Selección Mexicana”, declaró.

En 2010 repitieron con el conjunto nacional con el actual patrocinador y además, en anteriores Copas del Mundo, Industrias MYR también ha fabricado xcamisetas para otra selecciones como Uruguay, Italia, Ghana, Costa de Marfil, Camerún, Chile, Panamá y Costa Rica, entre otras.

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Para Qatar 2022, MyR confeccionó 70% uniformes verdes de local y 30% de visitante, la cual dejó buenas sensaciones entre los aficionados mexicanos y se espera que la Selección Mexicana la utilice después de la fase de grupos.