Día y fecha para conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana arrancará su actividad en el Mundial de la FIFA Qatar 2022, el 22 de noviembre, dos días después de la gran inauguración, cuando enfrente Polonia por el Grupo C, un partido fundamental para consolidar las aspiraciones del Tata Martino por avanzar a la siguiente ronda, mencionar que el equipo azteca siempre ha calificado de la primera fase desde Estados Unidos 94.

Todavía con la duda por saber quiénes serán los futbolistas que integren la lista definitiva que viajarán al Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana se concentra en Girona para tener su último ensayo ante el equipo de Suecia, no obstante ya habría fecha y hora confirmada para conocer estos jugadores.

¿Cuándo se dará a conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana para Qatar 2022?

De acuerdo con informacón de David Medrano, el técnico de la Selección Mexicana, gerardo Martino hará pública su lista definitiva de los 26 activos que pondrán viaje a Qatar 20922 el próximo lunes 14 de noviembre en punto de las 12:00 del medio día, tiempo de la Ciuda de México.

Será el lunes a las 12 del mediodía cuando la Dirección de Selecciones Nacionales publique la lista oficial de los 26 seleccionados mexicanos convocados para Catar 2022.

De concretarse en este día, la Selección Mexicana se convertiría en la última Federación en entregar su lista oficial ante la FIFA, diversas fuentes consideran que el Tata Martino ya tendría tomada la decisióno de los futbolistas que serán cortados del proceso mundialista, no obstante, aún se mantiene a la espera de ver la evolución de Raúl Jiménez, quien sería una de sus dudas importantes.

Calendario de Grupo C del Mundial de Qatar 2022

Martes 22 de noviembre

Argentina vs Arabia saudita /04:00 AM /Estadio Lusail

México vs Polonia /10:00 AM /Estadio 974

Sábado 26 de noviembre

Polonia vs Arabia Saudita /7:00 AM /Estadio Education City

Argentina vs México /13:00 / Estadio Lusail

Miércoles 30 de Noviembre

Polonia vs Argentina /13:00 /Estadio 974

Arabia Saudita vs México /13:00 /Estadio Lusail

Un día más de trabajo, uno menos para la Copa del Mundo...

Un día más de trabajo, uno menos para la Copa del Mundo...

La Selección Mexicana jugará ante Suecia el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Girona, en punto de las 13:30 tiempo de la Ciudad de México, donde ya se contará con los 26 futbolistas definitivos que estarán en Qatar 2022.