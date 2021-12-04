Cuatro mexicanos libran el corte en Argentina

Jeremy Gandon mantuvo el ritmo este viernes en Nordelta. A su 66 de ayer, el francés le sumó un 65 para llegar a 13 golpes bajo par y ser puntero absoluto del 115º VISA Open de Argentina, primer evento de la temporada 2021-22 del PGA TOUR Latinoamérica.

El jugador de 24 años tomó ahora una ventaja de siete golpes sobre el dúo de estadounidenses conformado por Landon Lyons (70), segundo la semana pasada en el Torneo de Clasificación celebrado en Luján, y Andrew Alliwood (68).

“Hacer 13-bajo par luego de dos días es un gran score. Hice dos águilas así que fue una ronda casi perfecta. Empecé el día muy bien y la verdad es que el campo le sienta muy bien a mi juego”, aseguró Gandon, quien llegará al fin de semana con la primera opción de llevarse uno de los otros incentivos que tiene el 115º VISA Open de Argentina, una invitación a la edición 150º del Abierto Británico de Golf, evento que se disputará a mediados de 2022 en St. Andrews.

En el cuarto lugar, con globales de 139 golpes, 5-bajo par, aparecen los estadounidenses Joel Thelen (71), Patrick Flavin (69) y Patrick Newcomb (68) y el argentino Tano Goya (70). El local de 33 años, miembro la próxima temporada del Korn Ferry Tour, registró tres birdies y un bogey en el par-72 de Jack Nicklaus.

El campeón defensor, Ricardo Celia, ha registrado rondas de 71-72 para llegar a un total de 1-bajo par 143 y estar presente el fin de semana en Buenos Aires. El ascenso más significativo corrió por cuenta del estadounidense Ryan Cole, quien firmó un 65 que lo llevó a escalar 86 casillas. Ryan y Celia empatan en el puesto 31 con otros once jugadores.

¡Un día de golf para Gabriel Batistuta 🇦🇷 en el #VISAOpenbyMacro!



El exgoleador y dos veces ganador de la Copa América con Argentina ⚽️ fue uno de los invitados de lujo que tuvo el torneo durante su pro-am este miércoles en Nordelta Golf Club. pic.twitter.com/D0LMjRiqoc — PGATOURLA (@PGATOURLA) December 1, 2021

Mexicanos en competencia

El corte quedó fijado en 1-sobre par 145 y fue superado por un total de 62 jugadores, incluido Isidro Benítez, quien es el mexicano mejor ubicado al situarse en la posición 22, Aaron Terrazas (T44) Rodolfo Cazaubón (T44) y Armando Favela (T54). Eduardo Carrete, Óscar Fraustro, José Narro, Juan Carlos Serrano, Roberto Rodríguez, Raúl Pereda, Juan Carlos Benítez y Emilio González no tuvieron la misma suerte.

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