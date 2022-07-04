¿Cómo le fue a los mexicanos de Liga MX que buscan ir a Qatar 2022?

Inició el Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, torneo previo al Mundial de Qatar 2022, en el que varios jugadores tienen puestas sus esperanzas de convencer a Gerardo Martino para ser llamados a representar a México en el Mundial de Qatar 2022. A continuación repasamos los que avanzaron, permanecieron o retrocedieron en su sueño mundialista.

Los mexicanos que tuvieron participación

Sebastián Córdova: El mediocampista de 25 años fue titular con Tigres y aunque los felinos cayeron ante Cruz Azul, Sebastián participó en los dos goles de su equipo ya que anotó y asistió.

Rogelio Funes Mori: Marcó doblete en la derrota de Rayados, pero volvió en ritmo tras la operación que tuvo hace semanas.

Uriel Antuna: Fue de los que menos minutos jugó con la Selección en el verano, pero puso dos pases de gol en el triunfo de La Máquina en el Volcán.

Israel Reyes: Hizo gol en la victoria del Puebla a Mazatlán. La ventaja de Reyes de jugar como contención y central aumenta sus bonos para subirse al barco mundialista.

Resumen: Mazatlán 2-4 Puebla | Jornada 1| Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Santiago Giménez: Con personalidad, anotó el penal del triunfo para Cruz Azul en la cancha de Tigres.

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Jugadores que retrocedieron en búsqueda del pasaje a Qatar 2022

Luis Romo: No tuvo su mejor partido ante Santos ya que no pudo contener a Fernando Gorriarán y Brian Lozano, artífices de la remontada lagunera.

Jesús Gallardo: Solo participó 20 minutos en el partido y fue el tiempo en el que Santos le dio vuelta a Rayados.

Henry Martín: Inició el torneo como la tercera opción de centro delantero para el América por detrás de Román Martínez y Federico Viñas.

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Los mexicanos que mantuvieron su nivel

Carlos Rodríguez: Tras la lesión que no le permitió terminar el torneo pasado, Charly volvió en la Supercopa de la Liga MX y tuvo otros 45 minutos ante Tigres.

Fernando Beltrán, Alexis Vega, Roberto Alvarado: Los 3 rojiblancos tuvieron una actuación discreta en el debut de Chivas en el torneo.

Acevedo y Cota: Tomando en cuenta que Ochoa y Talavera lucen como fijos para Martino, los porteros de Santos y León fueron claves en los triunfos de sus equipos.