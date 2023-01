Los mexicanos que pueden ser campeones en el futbol de Europa

No todo son malas noticias para los mexicanos en Europa. Si bien, este nuevo año, el 2023, no arrancó de la mejor manera para los futbolistas azteca en el Viejo Continente, existen algunos que pueden seguir escribiendo su nombre en letras de oro.

Antes de lo bueno, el regreso de Omar Govea, Santiago Muñoz y posiblemente el de Diego Lainez a la Liga MX, no lo que muchos aficionados de nuestro país hubieran querido para el proceso de los jugadores nacionales en el otro lado del charco.

Desde chico es un sueño jugar un mundial: Santi Giménez

Govea, fue repatriado por Rayados de Monterrey, donde fue presentado como uno de los fichajes bomba de ellos para este Clausura 2023; Muñoz, quien estuvo en el Newcastle no pudo consolidarse ni en el primer equipo, ni en las fuerzas básicas, por lo que lo regresaron a Santos, el conjunto dueño de su carte; por último Lainez, tras medio torneo en Portugal, el Braga lo devolvió al Betis, que no cuenta con él y en Tigres puede estar su futuro.

Los mexicanos que pueden ser campeones en Europa

Si bien, ellos no tuvieron éxito, otros sí y con creces. El Chucky Lozano no ha tenido la mejor de las campañas, en cuestiones de goles, pero cabe aclarar que no es un matón del área; aunado a eso el mexicano estaba sumando minutos previo al mundial, y en su regreso, el Napoli, lo relegó a la banca, aunque ya en el último partido que jugaron volvió a la titularidad.

REUTERS

Con el conjunto napolitano, Lozano podría hacer historia y coronarse en la Serie A. Actualmente suman 50 puntos y superan al Milán, que marcha como segundo con apenas 38 unidades, 12 de diferencia. Por si fuera poco, en la Champions League terminaron con cinco victorias y una derrota, para culminar primeros del Grupo A; ahora, en los Octavos de Final se medirán ante el Frankfurt.

Otro azteca que podría coronarse es Santi Giménez. El delantero sigue sumando goles y además podría levantar el trofeo de la Eredivisie, pues tiene dos puntos más que su más próximo seguidor el Az-Alkmaar, y aunque aún falta mucho por disputarse, el Feyenoord busca terminar en lo más alto del futbol de Países Bajos.

Por su parte, Orbelín Pineda ha tenido un despertar al mando de Matías Almeida en el AEK Atenas. Los exChivas quieres conseguir el título, pero tendrán que apretar pues están a una unidad del primer lugar, el Panathinaikos, en el futbol griego.