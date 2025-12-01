Mexicanos que brillaban, hasta que jugaron en la MLS

La MLS se ha convertido en un destino atractivo para muchos futbolistas mexicanos, pero no todos regresan con el mismo brillo. En varios casos, la aventura en Estados Unidos terminó significando un retroceso competitivo, un bajón físico o una pérdida total de ritmo.

Aquí repasamos a los mexicanos que bajaron su nivel tras jugar en la MLS, un fenómeno que sigue generando debate entre la afición.

Chicharito y el bajón más evidente tras su paso por la MLS

El ejemplo más reciente es Javier 'Chicharito' Hernández, una de las figuras mexicanas en la MLS que no lograron recuperar su mejor versión al volver a México. Tras su paso por el LA Galaxy, donde convivió con lesiones y altibajos, regresó a Chivas como un golpe mediático… pero su nivel ya no era el mismo.

El final de su torneo lo resume todo: un penal decisivo volado ante Cruz Azul que eliminó al Guadalajara del Apertura 2025. Su temporada fue discreta, con apenas cinco partidos y un gol, números muy por debajo del histórico delantero mexicano. Su paso por la MLS, lejos de revitalizar su carrera, la dejó en un punto del que no logró levantarse.

Otro caso es Julián Araujo, quien salió de LA Galaxy como un proyecto prometedor. Tras su fichaje por el Barcelona y el posterior préstamo al Bournemouth, las cosas se torcieron. Una lesión temprana y la pérdida de la titularidad lo dejaron sin minutos esta temporada. Hoy, su carrera está estancada y sin el protagonismo que tuvo en Estados Unidos.

Otros mexicanos afectados tras jugar en MLS: Pulido, Van Rankin y el “Cubo” Torres

La lista de mexicanos afectados por pasar a la MLS incluye también a jugadores surgidos en Chivas. Alan Pulido, figura en Sporting Kansas City, regresó al Rebaño sin volver a mostrar el nivel goleador que lo llevó a la Selección Mexicana.

Josecarlos Van Rankin vivió un paso irregular por Portland Timbers; después rodó por Europa y hoy está sin equipo. Su proyección como lateral se apagó tras ir a la MLS.

Y quizá el caso más simbólico es el de Érick “Cubo” Torres, quien prometía para ser el próximo gran delantero mexicano. Con dos etapas en Estados Unidos —Chivas USA, Houston, Atlanta, Las Vegas y Orange County— terminó perdiendo explosión, regularidad y confianza. Hoy juega en Costa Rica, muy lejos del brillo que prometía.