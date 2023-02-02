México entra en acción en la Serie del Caribe 2023 en Venezuela

México, representado por los Cañeros de Los Mochis en la Serie del Caribe 2023, entra en acción esta mañana de jueves enfrentando al complicado equipo de República Dominicana que vienen representados por los Tigres del Licey.

El duelo será a las 10:00 AM, tiempo del centro de México y será en el Estadio La Rinconada, donde la novena mexicana buscará debutar en el torneo caribeño que se celebrará de este jueves 2 de febrero, hasta el 10 del mismo mes.

La tarea de México y del manager venezolano de los Cañeros, es la de traer la corona para méxico, para conseguir la décima en la historia.

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José Moreno, dedicado en conseguir el título en Serie del Caribe

El manager José Moreno explicó en recientes días, que la premura del evento, los refuerzos y el viaje, vuelven todo un poco complejo, pero indicó que se dedicarán a jugar y a mostrar su beisbol en el terreno.

“No tenemos toda la información de los peloteros rivales, pero al final nada es nuevo. No tenemos que inventar nada, sino jugar al béisbol, y el diamante tiene las mismas medidas en todas partes”, acotó el venezolano que hace unos días le dio a los Cañeros su cuarto título tras una sequía de 20 años, al derrotar en el sexto juego a los Algodoneros.

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Tigres del Licey, respetan a México y a todo los rivales

El veterano pelotero de Tigres del Licey César Valdez, afirmó hace unos días que todos los representantes son buenos, por lo cual descartó caer en excesos de confianza.

"No hay equipos débiles en pelota, hay que salir a jugar duro y con el mismo entusiasmo a dar lo mejor y tratar de hacer su trabajo", indicó Valdez al hablar con la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

"El mensaje siempre es el mismo, sin importar si vas a un país ajeno, hay que jugar duro y, cuando toque el tiempo de juego, comprometerte con el juego", señaló Valdez acerca de la mentalidad con la que deben llevar los Tigres, en el que buscarán ganar su úndecima corona en Serie del Caribe.

LOS LINE UP DEL PRIMER JUEGO DE MÉXICO EN ESTA SERIE DEL CARIBE

Este es el line up de México para el Juego ante República Dominicana 🇲🇽🆚 🇩🇴



¡Vamos por el triunfo! 😎🔥#SomosMéxico 🇲🇽#MéxicoXLa10 🇲🇽 🏆#LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/BHohb3ai8q — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 2, 2023

¡Vamos pa’l mambo que llegó la grasa! 🔥😎



Alineación dominicana en nuestro primer partido de la fiesta caribeña. #VamosPorLa22 🏆🇩🇴 pic.twitter.com/dOFT4vOff0 — Tigres del Licey (@TigresdelLicey) February 2, 2023

El pitcher abridor es presentado por @arcogasolina ⛽️



El zurdo Braulio Torres-Pérez será serpentinero que arranque en la lomita tricolor 🇲🇽💪 #SomosMéxico 🇲🇽#MéxicoXLa10 🇲🇽 🏆#LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/a850XqiJ7a — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 2, 2023