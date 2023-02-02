Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal

México entra en acción en la Serie del Caribe 2023 en Venezuela

El representante de México en la Serie del Caribe 2023 que se celebra en Venezuela, debuta este jueves enfrentando a uno de lo favoritos que es Dominicana.

mexico serie del caribe 2023
|Liga Mexicana del Pacífico

Escrito por: Azteca Deportes

México, representado por los Cañeros de Los Mochis en la Serie del Caribe 2023, entra en acción esta mañana de jueves enfrentando al complicado equipo de República Dominicana que vienen representados por los Tigres del Licey.

El duelo será a las 10:00 AM, tiempo del centro de México y será en el Estadio La Rinconada, donde la novena mexicana buscará debutar en el torneo caribeño que se celebrará de este jueves 2 de febrero, hasta el 10 del mismo mes.

La tarea de México y del manager venezolano de los Cañeros, es la de traer la corona para méxico, para conseguir la décima en la historia.

Te podría interesar: CAÑEROS DE LOS MOCHIS, CAMPEONES EN LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO

José Moreno, dedicado en conseguir el título en Serie del Caribe

El manager José Moreno explicó en recientes días, que la premura del evento, los refuerzos y el viaje, vuelven todo un poco complejo, pero indicó que se dedicarán a jugar y a mostrar su beisbol en el terreno.

“No tenemos toda la información de los peloteros rivales, pero al final nada es nuevo. No tenemos que inventar nada, sino jugar al béisbol, y el diamante tiene las mismas medidas en todas partes”, acotó el venezolano que hace unos días le dio a los Cañeros su cuarto título tras una sequía de 20 años, al derrotar en el sexto juego a los Algodoneros.

Te podría interesar: CONOCE EL ROSTER DE MÉXICO PARA LA SERIE DEL CARIBE

Tigres del Licey, respetan a México y a todo los rivales

El veterano pelotero de Tigres del Licey César Valdez, afirmó hace unos días que todos los representantes son buenos, por lo cual descartó caer en excesos de confianza.

"No hay equipos débiles en pelota, hay que salir a jugar duro y con el mismo entusiasmo a dar lo mejor y tratar de hacer su trabajo", indicó Valdez al hablar con la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

"El mensaje siempre es el mismo, sin importar si vas a un país ajeno, hay que jugar duro y, cuando toque el tiempo de juego, comprometerte con el juego", señaló Valdez acerca de la mentalidad con la que deben llevar los Tigres, en el que buscarán ganar su úndecima corona en Serie del Caribe.

LOS LINE UP DEL PRIMER JUEGO DE MÉXICO EN ESTA SERIE DEL CARIBE

Roster Liga Mexicana del Pacífico
|LMP

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP