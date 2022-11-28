México afina detalles de cara al duelo contra Arabia Saudita

La primera ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022 está a solamente una jornada de finalizar, por lo que la hora de la verdad para la Selección Nacional de México de enfrentar al combinado nacional de Arabia Saudita el próximo miércoles 30 de noviembre sobre la cancha del Estadio Lusail en lo que será un duelo de vida o muerte, ya que una derrota o empate dejaría afuera cualquiera de los dos equipos.

La Selección Azteca saltó a la cancha del Estadio Al Kohr, que ha sido su sede de entrenamiento, aproximadamente a las ocho de la noche para continuar con los preparativos de cara al encuentro frente a los “Halcones Verdes”, bajo el mando de su director técnico, el argentino Gerardo “Tata” Martino, en lo que fue su segunda práctica tras la dolorosa caída ante la Selección Argentina.

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Andrés Guardado entrena con el equipo

El capitán de la Selección Azteca, Andrés Guardado, se vió obligado a abandonar el terreno de juego en la primera mitad contra el equipo argentino debido a un problema muscular y por lo que es duda para el resto del torneo, sin embargo, el jugador del Real Betis Balompié se mantiene entrenando con el grupo.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos?

Para avanzar directamente sin importar lo que suceda entre Argentina y Polonia, la Selección Azteca tendría que ganar por una diferencia de cuatro goles de diferencia, de no conseguirlo, deberá tener una mejor diferencia de goles que la escuadra polaca.

Cabe mencionar que si Polonia derrota a Argentina, a México le bastaría con ganar por cualquier marcador.

Arabia Saudita entrena con miras al partido contra México

El rival que tendrá enfrente México el próximo miércoles también se encuentra preparándose a tope, de la manos de su entrenador francés, Hervé Renard, para buscar la clasificación a lo que serían sus segundos octavos de final de la historia.

The hard work doesn't stop 🔥🎥



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