México arrasa en Gimnasia Rítmica en JCyC

La delegación mexicana de Gimnasia Artística se llevó el día, consiguiendo las 6 medallas de Oro posibles, ganando cada competencia en el décimo día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador, El Salvador.

La primera presea dorada cayó en la prueba de 5 Aros, en donde el equipo mexicano conformado por Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Ana Flores, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer, consiguieron una puntuación de 30.300 superando a Colombia y Venezuela en el podio.

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Día histórico para la Gimnasia Rítmica

En la prueba individual de Aro, las mexicanas Marina Malpica y Karla Díaz se llevaron el 1-2 colgándose Oro y Plata respectivamente, Malpica consiguió una puntuación de 31.700 y Díaz 29.550, por arriba de la colombiana Lina Dussan que completó el podio.

La segunda medalla de Oro de Malpica llegó en la prueba de Pelota, con una puntuación de 31.350, en donde Mexico también consiguió Oro y Plata con Ledia Juárez, Colombia se llevó el Bronce con Oriana Vinas.

El equipo mexicano superó a la quinteta de Venezuela y Colombia para hacerse del Oro en la prueba de 3 Cintas y 2 Pelotas con un puntaje de 28.350, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Ana Flores, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer, superaron por casi 4 puntos a las venezolanas.

6 de 6 en Gimnasia Rítmica para México

En la prueba de Mazas México se llevó el 1-2 con Ledia Juárez y Marina Malpica, las mexicanas registraron 29.050 y 27.900 para superar a la colombiana Lina Dussan en el podio y ganar las preseas de Oro y Plata.

Malpica cerró con su tercer Oro en la prueba individual de Cintas, consiguiendo una puntuación de 27.850 en el primer lugar, Ledia Juárez consiguió la Plata con 26.600, superando a la cubana Gretel Mendoza quien consiguió un 26.500 para llevarse el Bronce.

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La selección nacional se corona en la final de 3 cintas y 2 pelotas, con 28.350 puntos, en 𝐠𝐢𝐦𝐧𝐚𝐬𝐢𝐚 𝐫í𝐭𝐦𝐢𝐜𝐚, de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023 🇸🇻.



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México suma 235 medallas en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador, El Salvador, superando a Colombia por 50 medallas de Oro con 101 preseas doradas, encaminándose a la mejor presentación mexicana en unos Juegos Centroamericanos.