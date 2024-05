México vs Bolivia: ¿Cuándo y donde ver EN VIVO gratis?

Se terminó la espera. Arranca el verano de la Selección Mexicana, uno que estará lleno de actividad con tres partidos amistoso, luego tres en la Fase Grupos de la Copa América, con la esperanza de seguir avanzado en el torneo de la CONMEBOL y tener una actuación histórica como en 1993, 2001 con los subcampeonatos o el tercer sitio en el 2007.

Esta será la prueba más dura que tendrá Jaime Lozano y los suyos de cara a la Copa del Mundo de 2026, donde nuestro país, en conjunto de Estados Unidos y Canadá, fungirán como las sedes del torneo más importante a nivel de selecciones nacionales en el futbol.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Bolivia EN VIVO?

El primer compromiso que tendrá la Selección Mexicana durante este verano, será ante Bolivia, duelo que se disputará en el Soldier Field, en Chicago, en punto de las 7:30 PM (tiempo del centro de México); encuentro que tu podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Luego de dicho partido vienen dos más ante grandes selecciones nacionales. Primero será contra Uruguay, el 5 de junio, en Denver, en el Empower Field al Mile High, casa de los Broncos en la NFL; luego el 8 del mismo mes, la cita es contra Brasil en el Kyle Field, dentro del campus de la College Station, en Texas.

El calendario de la Selección Mexicana en la Copa América

Ya en la Copa América, México debutará el 22 de junio, un par de días después del inicio del torneo, cuando Argentina se mida a Canadá, en la Gran Inaguración el 20 del mismo mes, su participación en la Fase de Grupos terminará el 30, mientras que los cuartos de final podrían ser entre el 4 y 5 de julio, la semifinal el 9 y la Gran Final el 14.

México vs Jamaica | 22 junio | NRG Stadium, Houston

México vs Venezuela | 26 junio | SoFi Stadium, LA

México vs Ecuador | 30 junio | Statefarm Stadium | Arizona