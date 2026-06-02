México vs. Serbia: Los peligrosos jugadores serbios que pondrán a prueba a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana afronta su último compromiso de preparación antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: un duelo de alta exigencia contra Serbia. El Estadio Nemesio Diez será la sede de este enfrentamiento, programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

El historial entre ambos combinados es breve, con apenas un precedente: el 11 de noviembre de 2011, cuando el "Tri" se impuso 2-0 con anotaciones de Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Salcido. De aquel encuentro, Guillermo Ochoa destaca como el único sobreviviente que podría repetir en el terreno de juego. Hoy, la realidad es distinta: mientras México busca consolidar su idea bajo el mando de Javier Aguirre, Serbia llega con una plantilla renovada y peligrosa.

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A continuación, analizamos a los jugadores serbios que pondrán a prueba la estructura defensiva nacional:

Jugadores a seguir de Serbia

Kosta Nedeljković (Lateral): El jugador del Leipzig, cedido por el Aston Villa, es un peligro constante. Aunque busca regularidad en la Bundesliga, su capacidad de desborde y su vocación ofensiva lo convierten en un lateral explosivo, capaz de romper líneas al sumarse al ataque.

El jugador del Leipzig, cedido por el Aston Villa, es un peligro constante. Aunque busca regularidad en la Bundesliga, su capacidad de desborde y su vocación ofensiva lo convierten en un lateral explosivo, capaz de romper líneas al sumarse al ataque. Strahinja Pavlović (Defensa Central): Pilar de la zaga en el AC Milan y tasado en 40 millones de euros (según Transfermarkt ). Su solidez y lectura de juego serán los obstáculos principales para el ataque mexicano. Es, sin duda, el muro que Javier Aguirre deberá descifrar.

Pilar de la zaga en el AC Milan y tasado en 40 millones de euros (según ). Su solidez y lectura de juego serán los obstáculos principales para el ataque mexicano. Es, sin duda, el muro que Javier Aguirre deberá descifrar. Aleksandar Stanković (Mediocentro): Con apenas 20 años y 1.85 metros de estatura, el titular del Club Brujas se ha consolidado como un mediocampista total. Su despliegue físico le permite destruir el juego rival y, cuando la situación lo requiere, fungir como un tercer central para equilibrar a su equipo.

Con apenas 20 años y 1.85 metros de estatura, el titular del Club Brujas se ha consolidado como un mediocampista total. Su despliegue físico le permite destruir el juego rival y, cuando la situación lo requiere, fungir como un tercer central para equilibrar a su equipo. Andrija Živković (Extremo): A sus 29 años, es el motor creativo por las bandas. Su visión y precisión lo han posicionado constantemente como líder de asistencias en sus clubes, convirtiéndolo en la principal amenaza para generar ocasiones de peligro durante el partido.

Este choque no solo representa un reto futbolístico, sino también estratégico. El conjunto serbio cuenta con un factor adicional: su director técnico, Veljko Paunović, quien conoce a la perfección el ecosistema y la mentalidad de los jugadores de la Liga MX, lo que garantiza un duelo cerrado y sumamente táctico.

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