¡Histórico! México clasificó al Mundial de Basquetbol de la FIBA

Los 12 Guerreros de México hicieron historia para el basquetbol de nuestro país, al conseguir la clasificación al Mundial de la FIBA, a disputarse del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia. El quinteto dirigido por el sonorense Omar Quintero derrotó 82-69 a Uruguay en la capital Montevideo para finalizar con marca de 8-4 en el Grupo F, para asegurar su segundo boleto mundialista en 50 años, la sexta vez que lo consiguen en su historia y el primer certamen de este tipo desde España en el 2014.

🇲🇽 MEXICO DE REGRESO 🇲🇽



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Los grandes valuartes ofensivos aztecas fueron Paco Cruz y Gabriel Girón, cada uno con 17 puntos, además de otro tres basquetbolistas tricolores con doble dígito en unidades (11 de Jorge Gutiérrez, 10 de Paul Stoll y de Fabián Jaimes, quién también sumó doble doble con 10 rebotes), para guiar a los mexicanos a la tierra prometida. Apenas el pasado jueves 23 de febrero, los mexicanos humillaron 113-54 al equipo de Colombia en Medellín, para ponerse en este camino rumbo a territorio asiático, donde enfrentarán a las grandes potencias mundiales del basquetbol.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

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México se une a los Estados Unidos (9-3), Canadá (11-1), Brasil (8-4), Venezuela (8-4), Puerto Rico (8-4) y República Dominicana (9-3) como los 7 invitados de FIBA Américas a las Copa del Mundo, con la sorpresiva eliminación de Argentina tras caer contra los dominicanos en en Mar del Plata, durante la última jornada.

Participación de México en Mundiales de Basquetbol

Las otras 4 participaciones mundialistas de México se remontan a Chile 1959 (lugar 13), Brasil 1963 (puesto 8), Uruguay 1967 (posición 9), Puerto Rico 1974 (lugar 9), España 2014 (puesto 14) y ahora Filipinas, Japón e Indonesia 2023. En hora buena para el basquetbol mexicano y para los 12 Guerreros Aztecas que nuevamente han puesto al deporte ráfaga de nuestro país en el mapa mundial contra todo pronóstico.

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