México consigue boleto a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en Remo

Los mexicanos Alexis López y Miguel Carballo hicieron historia en el Mundial de Remo, con un tiempo de 6:26.49 la dupla azteca se llevó el primer lugar de la Final B en la categoría 2X peso ligero en la Copa del Mundo que se disputa en Belgrado, Serbia.

“Representa la verdad muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo mucha dedicación y todo, para lograr un sueño que es representar a México en los Juegos Olímpicos, hoy gracias a Dios se logró y qué manera de lograrlo, siendo los primeros mexicanos en clasificar un bote a Juegos Olímpicos en Europa, en el Mundial Senior que reparte plazas”, señaló Alexis López ante la CONADE.

Participación histórica

Esta es la primera vez en la historia que México consigue un boleto en una Copa Mundial de Remo, López y Carballo superaron a las duplas de Bélgica y Nueva Zelanda que completaron el podio, los mexicanos se quedaron con la última plaza olímpica de la categoría que otorga el mundial.

En los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, Carballo había conseguido el oro de forma individual y en la prueba por equipos en la categoría x4 peso ligero se llevaron la medalla de plata, ambos se preparan para su debut en los Juegos Olímpicos el próximo año en París.

La historia del Remo mexicano en los Juegos Olímpicos

México ha llevado a uno o más atletas en Remo desde los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, desde entonces los mexicanos han estado cada 4 años compitiendo en las diferentes categorías, en total son 35 participaciones en los JJOO y el mejor resultado ha sido un séptimo lugar en Barcelona 92.

Fue Joaquín Gómez quien logró ese séptimo sitio en la prueba de Sculls individual, con un tiempo de 6:57.13 logró la mejor participación en la historia del Remo mexicano, la edición en donde han ido más representantes mexicanos fuera de México 1968 fue en Múnich 72 en donde participaron dos duplas, un equipo de cuatro y un individual.

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