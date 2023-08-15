Estos han sido los mejores resultados en Juegos Olímpicos para México

A menos de un año de los Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas mexicanos siguen cosechando plazas para la justa de verano, en la cual hasta ahora, hay una marca a batirse en cuanto a cosecha de medallas.

Hace más de 50 años, la Delegación Mexicana impuso una marca que hasta ahora no se ha podido romper.

México 68, la mejor cosecha de medallas

Durante los Juegos Olímpicos de Mexico 1968, fue cuando se cosecharon un total de nueve medallas: tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

A partir de dicho año, la Delegación Mexicana ha sido constante en cuanto a sumar preseas cada cuatro años teniendo un total de 69: 13 oros, 24 platas y 32 bronces.

Para los Juegos Olímpicos de 1968, México se hizo de cuatro medallas en boxeo. Ricardo Delgado obtuvo el oro en la categoría de 51 kg. De igual forma, Antonio Roldán puso subir a lo más alto del podio en los 57 kg.

Por su parte, Agustín Zaragoza y Joaquín Rocha se quedaron con el bronce en las categorías de 75 kg y +81 kg respectivamente.

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La tercera presea dorada en los Juegos Olímpicos de Mexico 68 fue obra de Felipe Muñoz, quien en la prueba de de 200 metros se hizo del oro en la disciplina de natación, misma en la que María Teresa Ramírez obtuvo el tercer lugar en los 800 m libres.

Otro de los deportes que pudo aportar al medallero fue el atletismo. José Pedraza se hizo con la medalla de plata en los 20 km de marcha. Mientras que María del Pilar Roldán obtuvo el segundo puesto en esgrima.

Finalmente, en los clavados Álvaro Gaxiola fue el encargado de sumar otra presea plateada desde la plataforma de 10 metros.

Hasta ahora, los Juegos Olímpicos que han estado cerca de igualar la edición de México 1968 fueron los de Londres 2012, año en el que se conquistaron 8 medallas.

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