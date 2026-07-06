Ningún equipo del mundo dominó a Inglaterra como lo hizo México desde hace 60 años en Mundiales

México fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero dejó una imagen más que positiva al mundo. Inglaterra se quedó con el pasaje a Cuartos de Final tras vencer por 3-2 al combinado azteca, pero en ningún momento logró superarlo en el juego. El conjunto dirigido por Javier Aguirre logró lo que ningún equipo del mundo pudo contra los ingleses desde hace 60 años.

De acuerdo a la información que compartió el sitio estadístico OptaJoe, Inglaterra tuvo apenas un 33,2 % de posesión del balón en el juego contra México. Este porcentaje es el más bajo en un partido de la Copa Mundial de la FIFA™ registrado desde el 1966. Por su parte, la Selección Mexicana finalizó el partido con un 66,8 % de posesión, dejando en claro el dominio que tuvo sobre los europeos.

Crédito: Mexsport

Así fue el duelo entre México e Inglaterra en CDMX

El golpe principal llegó en el primer tiempo: Jude Bellingham marcó un doblete en menos de dos minutos y cambió por completo el desarrollo del encuentro. México había empezado con buena energía, pero esos dos goles obligaron al equipo de Javier Aguirre a correr desde atrás. Antes del descanso, Julián Quiñones descontó y volvió a meter al combinado azteca en partido.

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En la segunda mitad, el contexto pareció favorecer a México cuando Jarell Quansah fue expulsado por una dura entrada. Inglaterra quedó con diez jugadores y el equipo mexicano adelantó líneas, pero aun así los ingleses encontraron el 3-1 con un penal convertido por Harry Kane tras una falta del portero Raúl Rangel sobre Anthony Gordon.

México no se entregó. Raúl Jiménez anotó el 2-3, también de penal, después de una acción dentro del área entre Kane y Brian Gutiérrez. Desde ahí, el cierre fue de asedio mexicano: centros, remates, presión alta y 11 minutos de agregado. Sin embargo, Jordan Pickford sostuvo a Inglaterra con intervenciones importantes y el marcador ya no se movió.

Inglaterra ya tiene rival para Cuartos de Final

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con la victoria en el Estadio CDMX y avanzó a Cuartos de Final. Su rival será Noruega, equipo que viene de eliminar a Brasil de forma contundente con un resultado 2-0, gracias a dos goles de Erling Haaland.