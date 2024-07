Los memes se burlan de la eliminación de México en la Copa América 2024

La triste realidad de la #SeleccionMexicana el Jimmy Lozano se murió con la suya, Orbelin Pineda es uno de los mayores culpables de la eliminación, Antuna si no es vs Haití, no aparece, Santi Jiménez es jugador de clubes, en selección no existe. Una vergüenza más de la decepción. pic.twitter.com/VcOLtGOyR6