Santi Gimenez ya tiene a más equipos sobre él: este es el club que le echó el ojo en el Mundial 2026

Santi Gimenez es una de las figuras de lujo que la Selección Mexicana convocó para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero del AC Milán cuenta con dos partidos disputados dentro del certamen, ambos entrando como suplente. A pesar de no ser un titular indiscutible dentro de la selección, el jugador despertó la atención dentro del mercado mundial.

De acuerdo con los reportes de Carlos Córdova, hay varios equipos que estarían interesados en el fichaje de Santi Gimenez para este mercado veraniego, dentro de los cuales destaca el interés del Porto de Portugal, el cual buscará un atacante de calidad para competir en la siguiente temporada.

Santiago Gimenez llama la atención del Porto en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™|Instagram: Santiago Giménez

La oferta que Porto pondría por Santi Giménez en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los Dragones tendrían como propuesta por los servicios de Santi Gimenez una oferta que ronde los 25 millones de dólares. La cifra solventaría el costo por el que estaría tasada la carta del mexicano. Según Transfermarkt, su carta ronda los 20.5 millones de dólares.

Otro punto a considerar es que dentro de los planes del AC Milán estaría el darle salida a Santi Gimenez para este mercado, por lo que el delantero mexicano podría sumarse a una lista exclusiva si logra concretarse su llegada al futbol de Portugal.

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La lista a la que Santi Gimenez se unirá si llega a Portugal

El futbol de Portugal ha sido casa de varios futbolistas mexicanos de calidad. En total han contado con 15 futbolistas que han sido contratados por clubes portugueses de Primera División, destacando nombres como los de Jesús Manuel Corona, Héctor Herrera o Raúl Jiménez.

Tecatito Corona es uno de los mexicanos que brillaron en Portugal

Mientras tanto, Santi Gimenez podría sumar a su lista otra liga de Europa a su trayectoria, tomando en cuenta que el Porto es un equipo que temporada a temporada busca clasificar a Champions League y ganar sus respectivos títulos dentro del país.

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