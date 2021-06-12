Vacunan a miembros de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se someterá a vacunación contra Covid-19. Un aproximado de 18 mil miembros serán vacunados a partir de la próxima semana, incluidos árbitros y voluntarios.

Todo esto es como protocolo de seguridad y sanidad para reforzar la confianza a medida que se aproxima la competición. Son seis semanas las que faltan para que den inicio los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 programados del 23 de julio al 8 de agosto del 2021.

La presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, ha asegurado que la vacunación se realizará a aquellos que interaccionan de manera y forma cercana con frecuencia con cualquiera de los deportistas.

Jahir Ocampo y Jane Valencia ilusionados por Tokio 2020

Vacunación en Tokio, Japón

Hasta ahora, únicamente el 4% de la población está completamente vacunado en el país, así que, Japón se ha dado a la tarea de lidiar con la presión de la oposición y el temor a un incremento del virus durante la cita olímpica. Es por eso, que hasta el mínimo detalle se está revisando y cuidando hasta ahorita en cuanto a los protocolos de seguridad y sanidad más estrictos para recibir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 como todos se lo merecen.

Serán vacunados los árbitros, el personal de la villa olímpica, los empleados, el personal del aeropuerto, la gente a cargo de los test antidopaje y los miembros de los comités nacionales olímpicos y paralímpicos.

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La campaña de vacunación dará inicio el 18 de junio, las segundas dosis se administrarán antes del inicio de la competición, una parte de los 70.000 voluntarios también formarán parte de esta medida.

Apenas se está por definir el aforo autorizado en los estadios para los espectadores locales. Los aficionados extranjeros no podrán asistir a las pruebas.

Varias regiones niponas, incluida Tokyo, se encuentran en estado de urgencia sanitaria, que debe concluir el 20 de junio, mientras los contagios van a la baja.

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La eficacia de esta medida, así como las nuevas se pondrán en marcha para asegurar la seguridad de los participantes y la población.

