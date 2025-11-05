México está mejor posicionado que este campeón mundial, según la propia FIFA: pero no debería confiarse

La última actualización del Ranking FIFA reveló una llamativa distinción sobre el estatus actual de México. Pese a los irregulares resultados recientes, la Selección Nacional conservó el puesto 14 del listado, lo que le permite estar justo por delante de un país histórico que sabe lo que es ganar el Mundial.

En el top, renovado a mediados del pasado mes de octubre, México se ubica encima de Uruguay, selección que cuenta con dos Copas del Mundo en sus vitrinas. Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre no deben confiarse si quieren mantener esa ventaja, dado que la Celeste viene en una buena racha.

Mientras que en sus últimos amistosos el seleccionado tricolor perdió 4-0 ante Colombia (país que precisamente está arriba de México) e igualó 1-1 con Ecuador, el equipo de Marcelo Bielsa derrotó 1-0 a República Dominicana y 2-1 a Uzbekistán. Si esta tendencia continúa, los uruguayos podrían escalar posiciones tras la próxima fecha FIFA.

El ente rector del fútbol actualizará su icónico ranking el próximo jueves 20 de noviembre, una vez que haya pasado la doble jornada de amistosos para los países de América y de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en otras partes del mundo.

México y Uruguay, cara a cara en un juego clave para el Ranking FIFA

Si bien México dejó pasar la oportunidad de achicar diferencias con Colombia en el Ranking FIFA, todavía tiene la posibilidad de no perder su lugar ante Uruguay en un duelo directo. Y es que el próximo sábado 15 de noviembre, los de Javier Aguirre se medirán ante los de Bielsa en el Estadio TSM.

¡Unidos por la pasión! 🇲🇽



En Torreón se presentó oficialmente el amistoso que nuestra Selección sostendrá ante #Uruguay. ⚽️



Mensajes de unión y orgullo de Duilio Davino, Alejandro Irarragorri e Ivar Sisniega. 🎙️



📝 Más detalles: https://t.co/PB6qkJDBFY#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/8zOYWBi0OZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 11, 2025

Tras este encuentro, la Selección Nacional se medirá a Paraguay el martes 18 en San Antonio, Texas. Por su parte, la Celeste será rival de Estados Unidos ese mismo día en Tampa, Florida. Vale la pena remarcar que tanto México (anfitrión) como Uruguay (cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas) participarán del Mundial 2026.