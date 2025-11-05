deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México está mejor posicionado que este campeón mundial, según la propia FIFA: pero no debería confiarse

El ente rector del fútbol actualizó su ranking y sorprendió al poner al seleccionado tricolor por encima de un país que tiene su nombre escrito en la Copa del Mundo

Selección de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Compartir

La última actualización del Ranking FIFA reveló una llamativa distinción sobre el estatus actual de México. Pese a los irregulares resultados recientes, la Selección Nacional conservó el puesto 14 del listado, lo que le permite estar justo por delante de un país histórico que sabe lo que es ganar el Mundial.

En el top, renovado a mediados del pasado mes de octubre, México se ubica encima de Uruguay, selección que cuenta con dos Copas del Mundo en sus vitrinas. Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre no deben confiarse si quieren mantener esa ventaja, dado que la Celeste viene en una buena racha.

Mientras que en sus últimos amistosos el seleccionado tricolor perdió 4-0 ante Colombia (país que precisamente está arriba de México) e igualó 1-1 con Ecuador, el equipo de Marcelo Bielsa derrotó 1-0 a República Dominicana y 2-1 a Uzbekistán. Si esta tendencia continúa, los uruguayos podrían escalar posiciones tras la próxima fecha FIFA.

Ranking FIFA del 16 de octubre, con México 14°
Web oficial de la FIFA

El ente rector del fútbol actualizará su icónico ranking el próximo jueves 20 de noviembre, una vez que haya pasado la doble jornada de amistosos para los países de América y de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en otras partes del mundo.

TE PUEDE INTERESAR

México y Uruguay, cara a cara en un juego clave para el Ranking FIFA

Si bien México dejó pasar la oportunidad de achicar diferencias con Colombia en el Ranking FIFA, todavía tiene la posibilidad de no perder su lugar ante Uruguay en un duelo directo. Y es que el próximo sábado 15 de noviembre, los de Javier Aguirre se medirán ante los de Bielsa en el Estadio TSM.

Tras este encuentro, la Selección Nacional se medirá a Paraguay el martes 18 en San Antonio, Texas. Por su parte, la Celeste será rival de Estados Unidos ese mismo día en Tampa, Florida. Vale la pena remarcar que tanto México (anfitrión) como Uruguay (cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas) participarán del Mundial 2026.

Selección Mexicana
Uruguay
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×