“Hay un lobo que quiere salir”, DT de México sobre la Copa Oro

La Selección Mexicana Femenil está a tan sólo horas de viajar a Estados Unidos para enfrentar la primera edición de la Copa Oro de la categoría.

Recordemos que el combinado azteca arrancará su participación en el certamen el próximo 20 de febrero, cuando se midan ante su similar de Argentina.

México buscará aprovechar no ser el favorito en Copa Oro

Con base en el inminente arranque del certamen continental, Pedro López sostuvo una conferencia de prensa en la que aseguró que el objetivo es regresarle el respeto a México dentro de la Concacaf.

Para el estratega español, ser el ‘no favorito’ será una oportunidad que deberán aprovechar. “Empezamos este torneo con la gente viéndonos por fuera como un cordero, pero por dentro hay un lobo que quiere salir”, declaró.

Desde su llegada al banquillo, López ha mostrado y sacado a relucir una mejorada cara del equipo: terminaron 2023 invictas, con una medalla de oro de Juegos Centroamericanos y una primera presea dorada de Juegos Panamericanos, lo que ha aumentado la confianza dentro del plantel.

“Tengo mucha confianza, buenas sensaciones. Sí vamos a soñar. Hoy veo a mi equipo con opciones de ganarle a cualquiera”, agregó el entrenador, a sabiendas de que se medirán ante Estados Unidos, la segunda mejor selección del mundo, y donde tendrán posibilidades de enfrentarse a rivales de Conmebol, como Brasil o Colombia, ambos mundialistas.

Las ‘ausencias’ de la Selección Mexicana Femenil para Copa Oro

En la misma conferencia, Pedro López fue cuestionado sobre las ausencias en la lista final de 23 futbolistas que disputarán el torneo; entre ellas, destaca Kenti Robles, capitana histórica, y Alicia Cervantes, la máxima goleadora de la Liga BBVA MX Femenil (récord que comparte con Katty Martínez).

“A mi me encantaría ver a Kenti y a ‘Licha’ ser protagonistas en una final y levantar la copa. Como históricas del futbol mexicano me encantaría, pero no me puedo dejar llevar por los sentimientos”, contó el español.

Asimismo, aseguró que escoger a tan solo 23 jugadoras para ser llamadas fue un reto de suma dificultad para él, pero que se ha encargado de hacerles saber a las ‘faltantes’ lo que él considera que les hace falta.

En el caso específico de Cervantes, contó: “lo que quiero es que ella sepa lo que tiene que mejorar y que la respuesta que tenga sea como lo ha hecho: Licha sabía que no iba a venir a esta Copa Oro y al partido siguiente (vs Santos) metió seis goles”, puntualizó el técnico.