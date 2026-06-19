Quién será el rival de México en dieciséisavos

La Selección Mexicana dio un paso enorme hacia los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur en sus dos primeros partidos. Gracias a esos resultados, el equipo dirigido por Javier Aguirre se mantiene como líder del Grupo A y ya comienza a mirar los posibles cruces de la fase eliminatoria.

Aunque todavía resta una jornada por disputarse en la fase de grupos, los resultados registrados hasta el momento permiten proyectar cómo quedarían los enfrentamientos de dieciseisavos de final. De acuerdo con la tabla actualizada tras la victoria mexicana sobre Corea del Sur, México enfrentaría a uno de los mejores terceros lugares clasificados.

El rival que tendría México hoy en dieciseisavos

Si la fase de grupos terminara en este momento, la Selección Mexicana se mediría ante la selección de Marruecos, uno de los equipos ubicados entre los mejores terceros lugares del torneo.

El conjunto africano aparece actualmente dentro de las ocho selecciones que avanzan como tercero de grupo, por lo que sería el adversario asignado a México según las combinaciones establecidas por la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así marcha el Grupo A del Mundial 2026

Después de dos jornadas, México encabeza el Grupo A gracias a sus triunfos frente a Sudáfrica y Corea del Sur. Detrás aparecen Corea del Sur, mientras que Chequia y Sudáfrica siguen luchando por mantenerse con opciones de clasificación.

La última fecha será determinante para confirmar posiciones y conocer si la Selección Mexicana logra avanzar como líder del sector, condición que podría ofrecerle un camino más favorable en las rondas de eliminación directa.

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Los líderes de grupo hasta el momento

Con los partidos disputados hasta la noche del 18 de junio, los líderes de cada grupo son México, Canadá, Escocia, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, Uruguay, Noruega, Argentina, Inglaterra y Colombia. Sin embargo, la situación todavía puede cambiar debido a que varias selecciones aún deben disputar su segundo encuentro de la fase de grupos.

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