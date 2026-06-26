México está invicto, pero estas 3 selecciones pueden superarlo como mejor primero

La Selección Mexicana firmó una de las mejores actuaciones de toda la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder del Grupo A con nueve puntos de nueve posibles, siete goles anotados y ningún tanto recibido.

Tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, México se convirtió en el único equipo que concluyó la primera fase con marca perfecta y el arco invicto, una combinación que muy pocas selecciones han conseguido en la historia del torneo. Sin embargo, todavía quedan algunos grupos por definirse y existen tres selecciones que podrían igualar o incluso superar algunos de los números del conjunto mexicano.

Las selecciones que todavía pueden superar a México

La primera es la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación y suma seis puntos sin recibir goles. Si derrota a Jordania en la última jornada, alcanzará las tres victorias y podría igualar el registro defensivo del conjunto mexicano.

Otra selección con posibilidades es la Selección de España. El combinado europeo llega invicto a la última fecha del Grupo H y todavía puede cerrar la fase inicial con mejores números ofensivos si consigue una goleada frente a Uruguay.

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La tercera candidata es la Selección de Inglaterra. Los ingleses lideran el Grupo L y también tienen opciones matemáticas de finalizar la primera ronda con una producción ofensiva superior a la de México.

Más allá de lo que ocurra en los grupos restantes, la Selección Mexicana ya ingresó a un grupo muy selecto de equipos que ganaron sus tres partidos de fase de grupos sin recibir goles. De acuerdo con datos difundidos por portales deportivos, solamente unas cuantas selecciones habían logrado esa combinación en toda la historia de los Mundiales, por lo que el conjunto de Javier Aguirre ya aseguró un lugar especial dentro de las estadísticas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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